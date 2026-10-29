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Ολυμπιακός: Δύσκολα με Αρμάνι ο Μοντέρο, κανονικά θα αγωνιστεί ο Μιλουτίνοφ

Τα δεδομένα των τραυματιών των «ερυθρόλευκων» ενόψει του αγώνα με τους Ιταλούς την Παρασκευή (30/10). 

Ολυμπιακός: Δύσκολα με Αρμάνι ο Μοντέρο, κανονικά θα αγωνιστεί ο Μιλουτίνοφ
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Να κλείσει τη «διαβολοβδομάδα» με δεύτερη νίκη, θα επιδιώξει την Παρασκευή (30/10) ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο στα Λιόσια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας όπως όλα δείχνουν θα έχει στη διάθεσή του τον Μιλουτίνοφ.

Η μαγνητική του Σέρβου σέντερ ήταν «καθαρή» και όλα δείχνουν πως θα είναι σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Σε αντίθεση με τον «Μίλου», δύσκολα θα αγωνιστεί ο Μοντέρο.

Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και πιθανότατα θα μείνει εκτός και απ’ αυτή την αναμέτρηση. Όπως φυσικά οι Φουρνιέ (τραυματίας) και Ντόρσεϊ (τιμωρημένος απ’ την ομάδα).

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