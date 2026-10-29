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Καλαμάτα: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Ηρακλή

Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση της Καλαμάτας 

Καλαμάτα: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Ηρακλή
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Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Νεάπολης, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Η «Μαύρη Θύελλα» θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα από τον Ολυμπιακό και να επιστρέψει στις νίκες, έχοντας μπροστά της μια σημαντική δοκιμασία απέναντι στον «Γηραιό».

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 19:30, ενώ οι φίλοι της Καλαμάτας μπορούν από σήμερα να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους στη Νίκαια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Ηρακλή, ο οποίος θα διεξαχθεί την Δευτέρα (02/11, 19:30) στο γήπεδο της Νεάπολης.

Μέθοδος αγοράς εισιτηρίων

Για την αγορά εισιτηρίων μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/pae-kalamata-eisitiria-agonon-2026-2027/

Σημαντικές πληροφορίες

Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Τα παιδικά εισιτήρια αφορούν παιδιά έως 12 ετών και διατίθενται σε όλες τις θύρες, εκτός από τη VIP.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν περάσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή πριν από την άφιξή τους στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης κατά την προσέλευσή τους.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε καθημερινά στα γραφεία της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ώρες 10.00-15.00, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2721181356 και στο email info@fckalamata.gr

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