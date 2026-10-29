Βαλένθια: Τραυματίστηκε ο Μίροτιτς - Πόσο θα μείνει εκτός δράσης

Πλήγμα για τη Βαλένθια, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς θα απουσιάσει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Η νίκη της ισπανικής ομάδας αποδείχθηκε «πύρρειος», καθώς ο Μαυροβούνιος φόργουορντ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι, έχοντας αισθανθεί ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού.

Το πρόβλημα είναι μυϊκό με τον Μίροτιτς να τίθεται εκτός δράσης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.