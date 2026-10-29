Μπάγερν Μονάχου: Ψάχνει το κόλπο με Βολτεμάντε

Η Μπάγερν ψάχνει έναν ποδοσφαιριστή που θα κάνει τα «ρεπό» του Κέιν και ο Βολτεμάντε ψάχνεται να επιστρέψει στη Bundesliga

Μπάγερν Μονάχου: Ψάχνει το κόλπο με Βολτεμάντε
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Η Νιούκαστλ δαπάνησε το καλοκαίρι του 2025 περίπου 80 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Νικ Βολτεμάντε από τη Στουτγκάρδη, ώστε ν' αντικαταστήσει τον Αλεξάντερ Ισακ, που μεταγράφηκε τότε στη Λίβερπουλ.

Ο 24χρονος Γερμανός φορ δεν μπόρεσε όμως να προσαρμοστεί στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και ν' αποδώσει τα αναμενόμενα, έτσι τον περασμένο Σεπτέμβριο δόθηκε δανεικός στη Γιουβέντους.

Σύμφωνα πάντως με τη εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» ο Βολτεμάντε δεν είναι ευχαριστημένος στην Ιταλία και θέλει να επιστρέψει στη Bundesliga, έχοντας πλέον επαφές με την Μπάγερν Μονάχου, που ψάχνει τον παίκτη που θα αναπληρώνει σε κάποια ματς τον Χάρι Κέιν και έχει ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του για να τον πάρει τον Ιανουάριο, έστω και με τη μορφή του δανεικού, καθώς έχει συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

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