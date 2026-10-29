Λιόλιος Gate: Η εξήγηση του Κορομηλά για τα 102.000€ σπίτι του - «Ένας φίλος μου στην Τουρκία»

Ο Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, καθώς δεν κατάφερε να πείσει εισαγγελέα και ανακριτή αναφορικά με τα 102.000€ σε μετρητά που βρέθηκαν στο σπίτι του.

Οι Αστυνομικές Αρχές στους ελέγχους που πραγματοποίησαν στα σπίτια των εμπλεκομένων για το πρωτοφανές σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ βρήκαν πολλά χρήματα σε μετρητά, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα χαρτονομίσματα των 500€, αφού η η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σταματήσει από το 2019 την έκδοση τους, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία τους να έχει περιοριστεί σημαντικά.

Όπως προέκυψε από τις ανακρίσεις των συλληφθέντων, τα χαρτονομίσματα αυτά, ήταν του Ηλία Κορομηλά και αποτελούσαν μέρος των 102.000 ευρώ τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι του. Όταν ο ανακριτής ρώτησε τον πρώην διαιτητή για το πώς βρέθηκαν στην κατοχή του και πώς κατάφερε να μεταφέρει το εν λόγω ποσό στην Ελλάδα από τον λογαριασμό που είχε στην Τουρκία.

Η απάντηση που έδωσε ο σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε το Mega στο κεντρικό δελτίο ειδήσεών του, ήταν η εξής: «Έφερνα τα λεφτά λίγα-λίγα, 10-10 χιλιάρικα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές έγινε αυτό. Κάθε χρόνο πήγαινα στην Τουρκία περίπου 15 φορές ως διαιτητής. Η Τουρκία με διευκόλυνε γιατί είχα έναν φίλο που είχε σχέση με την τράπεζα και μου έδιναν από την τράπεζα τα χρήματα σε 500ευρα».

Ωστόσο ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τα όσα τους είπε ο διαιτητής και τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αποφάσισε την προφυλάκισή του.