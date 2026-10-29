Παναθηναϊκός: Διαθέσιμο το νέο app της ομάδας – Όλες οι λειτουργίες και οι δυνατότητές του

Σε μια νέα εποχή ψηφιακής επικοινωνίας με τους φιλάθλους του περνά ο Παναθηναϊκός, παρουσιάζοντας τη νέα επίσημη εφαρμογή του. Στόχος της ΠΑΕ είναι να αναβαθμίσει την εμπειρία των φίλων της ομάδας και να ενισχύσει τη σύνδεσή τους με τον σύλλογο, προσφέροντας πολλαπλές υπηρεσίες μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός φέρνει στην Ελλάδα το μέλλον της ψηφιακής εμπειρίας των φιλάθλων, σε συνεργασία με την YinzCam, έναν παγκόσμιο ηγέτη στα sports apps, που έχει διαμορφώσει την ψηφιακή αίσθηση και επαφή εκατομμυρίων φιλάθλων μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους αθλητικούς οργανισμούς και ομάδες απ’ όλο τον πλανήτη.

Το νέο app συγκεντρώνει σε ένα σημείο την ενημέρωση, το περιεχόμενο, τους αγώνες, τα προϊόντα και τις δραστηριότητες του Παναθηναϊκού, ενώ προσφέρει και πρόσβαση σε αποκλειστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους.

Όλες οι λειτουργίες σε μία εφαρμογή

Η νέα εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους χρήστες, με βασικό άξονα την καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με την ομάδα. Μεταξύ των σημαντικότερων δυνατοτήτων της περιλαμβάνονται:

Ενιαία ψηφιακή εμπειρία: Νέα, ενημέρωση, αγώνες, προϊόντα και δραστηριότητες συγκεντρωμένα σε ένα σημείο.

Αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους: Διαδραστικές λειτουργίες που ενισχύουν τη σύνδεση με τον σύλλογο, εντός και εκτός γηπέδου.

Εξατομικευμένο περιεχόμενο: Ενημέρωση και υλικό προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη.

Αναβαθμισμένη εμπειρία αγώνα: Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, στατιστικά, συνθέσεις, αποτελέσματα και διαδραστικό περιεχόμενο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις αναμετρήσεις.

Αποκλειστικό υλικό: Βίντεο, παρασκήνια, συνεντεύξεις και στιγμές από την καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών και της ομάδας.

Άμεση πρόσβαση στο eShop: Οι χρήστες μπορούν να μεταβαίνουν εύκολα στο ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα του συλλόγου.

Σταδιακή διάθεση του app

Η δημιουργία της εφαρμογής αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Παναθηναϊκού να εκσυγχρονίσει τις ψηφιακές υπηρεσίες του και να προσφέρει στους φιλάθλους μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας και ενημέρωσης.

H δυνατότητα λήψης της εφαρμογής είναι ήδη διαθέσιμη για την Αττική, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.