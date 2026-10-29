Δικηγόρος Κορομηλά: «Η δικογραφία αποτελεί κατάθεση ενός ανθρώπου» - Ο ισχυρισμός για τα €102.000

Ο συνήγορος του Ηλία Κορομηλά, Γιώργος Κριεμάδης, αμφισβητεί την επάρκεια των στοιχείων της δικογραφίας και δίνει τη δική του εξήγηση για τα περίπου 100.000 ευρώ που φέρεται να βρέθηκαν στο σπίτι του διαιτητή.

Δικηγόρος Κορομηλά: «Η δικογραφία αποτελεί κατάθεση ενός ανθρώπου» - Ο ισχυρισμός για τα €102.000
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Τη θέση ότι η υπόθεση σε βάρος του Ηλία Κορομηλά βασίζεται στην κατάθεση ενός μάρτυρα, χωρίς να υπάρχουν - όπως υποστηρίζει - επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, επανέλαβε ο δικηγόρος του διαιτητή, Γιώργος Κριεμάδης, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews.

Ο συνήγορος υπεράσπισης στάθηκε ιδιαίτερα στο τεκμήριο αθωότητας, επισημαίνοντας ότι η προσωρινή κράτηση δεν ισοδυναμεί με απόδειξη ενοχής. «Υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις που άνθρωποι αποφυλακίζονται και εν τέλει απαλλάσσονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ενοχή ενός κατηγορουμένου πρέπει να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα στοιχεία.

Αναφορικά με την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων, ο Γιώργος Κριεμάδης σημείωσε ότι η κατηγορία σχετίζεται με 11 αναμετρήσεις, διευκρινίζοντας πως αυτό δεν σημαίνει ότι ο εντολέας του είχε οριστεί διαιτητής σε όλες. Μάλιστα, επικαλέστηκε ως παράδειγμα αγώνα δεύτερης κατηγορίας που ολοκληρώθηκε με διαφορά 38 πόντων, αμφισβητώντας το ενδεχόμενο χειραγώγησης του συγκεκριμένου αποτελέσματος.

Η εξήγηση για τα 100.000 ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δικηγόρος και στο ποσό των περίπου 100.000 ευρώ που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εντοπίστηκε στην κατοικία του διαιτητή.

Όπως υποστήριξε, τα χρήματα προέρχονται από αναλήψεις που είχαν πραγματοποιηθεί από τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, κατά την περίοδο των capital controls. Σύμφωνα με τον ίδιο, στον συγκεκριμένο λογαριασμό είχαν κατατεθεί αμοιβές του Ηλία Κορομηλά από τη EuroLeague, συνολικού ύψους μικρότερου των 300.000 ευρώ.

Ο συνήγορος ανέφερε ακόμη ότι έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες με την τράπεζα του εξωτερικού, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα σχετικά παραστατικά. Όπως εξήγησε, η διαδικασία απαιτεί ειδικά πληρεξούσια και επίσημες μεταφράσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαίο επιπλέον χρόνο για την εξασφάλιση των εγγράφων.

«Δεν φέρει ο κατηγορούμενος το βάρος απόδειξης. Αυτός που τον κατηγορεί θα πρέπει να φέρει απτά στοιχεία», τόνισε ο Γιώργος Κριεμάδης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τα τραπεζικά έγγραφα θα ενισχύσουν τη θέση της υπεράσπισης και θα συμβάλουν στην προσπάθεια αποφυλάκισης του εντολέα του.

Αμφισβητεί την αξιοπιστία του μάρτυρα

Παράλληλα, ο δικηγόρος του Ηλία Κορομηλά έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του μάρτυρα που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχει λάβει καθεστώς ασυλίας. Όπως προανήγγειλε, η υπεράσπιση προτίθεται να παρουσιάσει ενώπιον του δικαστηρίου στοιχεία σχετικά με τον ρόλο του συγκεκριμένου προσώπου και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η καταγγελία.

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και δεν συνιστούν δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα. Η αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης και η κρίση επί των κατηγοριών ανήκουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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