Άρης: Πρόβλημα με τον Μπρούμα - Χάνει την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό

Νοκ άουτ από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό τίθεται ο Μπρούμα

Άρης: Πρόβλημα με τον Μπρούμα - Χάνει την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόβλημα προέκυψε στον Άρη ενόψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό (01/11, 17:00), για την 9η αγωνιστική της Super League, καθώς ο Μπρούμα αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό.

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου δεν θα δώσει το παρών στη Βοιωτία, περιορίζοντας τις επιλογές της ομάδας για την αναμέτρηση.

Η κατάστασή του θα παρακολουθείται το επόμενο διάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους: Στην πόρτα της εξόδου ο Σπαλέτι - «Τελικός» το ματς με τη Νάπολι

12:14 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα εισιτήρια με Ρεν στη Γαλλία - Οι τιμές τους

12:03 SUPER LEAGUE

Άρης: Πρόβλημα με τον Μπρούμα - Χάνει την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό

11:55 EUROLEAGUE

EuroLeague: Αυτοί σφυρίζουν τις «μάχες» Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην 9η αγωνιστική

11:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Σάντσο ψάχνει συμβόλαιο στην Αραβία μετά το «άκυρο» στη Χετάφε

11:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: «Τρέχει» για Λίβερπουλ ο Τζόλης - Ανεβάζει… ρυθμούς ο Έλληνας μέσος

11:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Σκάει πρόταση για Πινέδα - «Ψήνεται» επιστροφή στην Ευρώπη

11:30 MVP

Ραστόντερ: Μήπως βιαστήκαμε να τον βγάλουμε… Γερεμέγεφ;

11:12 EUROLEAGUE

Euroleague: Χαμός στην Τουρκία με τον Αλιμπίγιεβιτς - Απείλησε και έβρισε δημοσιογράφο

11:01 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2E18: Αυτό είναι σωστό - Ευρωλίγκα, Κύπελλο, Πρωτάθλημα και… Δικαστικό

11:00 STORIES

Παναγιώτης Καραΐσκος: «Πραγματικός μάγκας είναι αυτός που δε θα πιει ποτέ τίποτα»

10:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Η απόφαση για εκλογές στην ΕΟΚ είναι στη σωστή κατεύθυνση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας