Άρης: Πρόβλημα με τον Μπρούμα - Χάνει την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό

Πρόβλημα προέκυψε στον Άρη ενόψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό (01/11, 17:00), για την 9η αγωνιστική της Super League, καθώς ο Μπρούμα αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό.

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου δεν θα δώσει το παρών στη Βοιωτία, περιορίζοντας τις επιλογές της ομάδας για την αναμέτρηση.

Η κατάστασή του θα παρακολουθείται το επόμενο διάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.