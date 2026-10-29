Euroleague: Χαμός στην Τουρκία με τον Αλιμπίγιεβιτς - Απείλησε και έβρισε δημοσιογράφο

Ο Ολυμπιακός παρά τις πολλές απουσίες που είχε να αντιμετωπίσει κατάφερε να φύγει από την Τουρκία με το «διπλό» κερδίζοντας τη Μπεσίκτας με 81-72, επιστρέφοντας στις νίκες και ανεβαίνοντας στο 6-2.

Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισαν οι Βεζένκοφ, Χολ και Τζόουνς ενώ στα θετικά ήταν και η συμμετοχή του νεαρού Πλώτα που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, για 11 λεπτά.

Ωστόσο η αναμέτρηση σημαδεύτηκε μετά το τέλος της από την ανάρμοστη - σύμφωνα με καταγγελίες - συμπεριφορά του προπονητή της Μπεσίκτας, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, ο οποίος όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τούρκος δημοσιογράφος, Φατίχ Οζέν, τον έβρισε και τον απείλησε, με τον δημοσιογράφο να τονίζει πως θα προβεί σε καταγγελία για όσα συνέβησαν.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή του:

Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου που διοργανώθηκε έπειτα από τον αγώνα Μπεσίκτας-Ολυμπιακός, ο προπονητής της Μπεσίκτας Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς στράφηκε προς εμένα και με ρώτησε: «Μιλάς αγγλικά;». Ενώ προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει, βγήκαμε μαζί στην πόρτα του δωματίου της συνέντευξης Τύπου.

Εκείνη τη στιγμή, δίπλα μας βρισκόταν ένας υπάλληλος του συλλόγου και ένας φίλος μου δημοσιογράφος. Καθώς βρεθήκαμε πρόσωπο με πρόσωπο, ο Αλιμπίγιεβιτςχρησιμοποίησε την έκφραση «m*therf*cker». Δεν θέλω να βάλω κανέναν σε υποψίες σχετικά με το αν αυτή η λέξη απευθύνθηκε άμεσα σε εμένα ή αν χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει τον θυμό του. Ωστόσο, λόγω του πλαισίου της συζήτησης και επειδή ήμασταν πρόσωπο με πρόσωπο, φυσικά την πήρα προσωπικά.

Ακόμα κι αν χρησιμοποιήθηκε ως παράπονο ή έκφραση θυμού, πιστεύω ότι στην επικοινωνία με έναν δημοσιογράφο θα έπρεπε να επιλεγούν πιο κατάλληλες λέξεις. Στη συνέχεια, δείχνοντας προς τα αποδυτήρια, μου ζήτησε να πω κατά πρόσωπο στον παίκτη τα όσα έχω γράψει για τον Άντε Ζίζιτς στα social media μου. Του είπα ότι πρέπει να γυρίσω σπίτι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ότι δεν έχω χρόνο. Όταν τον ρώτησα: «Το μοιράστηκα σήμερα;», απάντησε: «Γενικά». Συνέχισε λέγοντας ότι οι αναρτήσεις μου δεν είναι κριτικές, αλλά προκλητικές.

Στο τέλος της συζήτησης, χρησιμοποίησε μια απειλητική φράση: «Θα συναντηθώ μαζί σου πρόσωπο με πρόσωπο σε μέρος χωρίς τους ανθρώπους». Εκείνη τη στιγμή, συνέχισε να μιλάει κουνώντας το δάχτυλό του για αρκετά δευτερόλεπτα. Στα γεγονότα αυτά ήταν μάρτυρες περίπου 15-20 δημοσιογράφοι και υπάλληλοι του συλλόγου. Πιστεύω ότι ένας από τους βοηθούς προπονητές του μεταφέρει τακτικά στον ίδιο τις αναρτήσεις social media ορισμένων λογαριασμών εδώ, προκαλώντας την απέχθειά του απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Το να μην συμμετέχει κανείς σε κριτικές αναρτήσεις είναι ένα πράγμα, το να επικοινωνεί με έναν δημοσιογράφο με αυτόν τον τόνο είναι εντελώς άλλο. Αν υπάρχουν σημεία στις κριτικές μας που θεωρεί λανθασμένα ή άδικα, είμαι πάντα έτοιμος να τα συζητήσουμε, να τον ακούσω και να αντιμετωπίσω ό,τι χρειάζεται.

Ωστόσο, το μέρος γι' αυτό δεν είναι απειλητικές εκφράσεις, λέξεις που μπορούν να εκληφθούν ως προσβολές και συμπεριφορές που δημιουργούν αίσθηση φυσικής πίεσης. Είμαι φίλαθλος της Μπεσίκτας που αγαπάει και στηρίζει τον Ντούσαν Αλίμπιγιεβιτς εδώ και πολλά χρόνια. Ταυτόχρονα, είμαι δημοσιογράφος που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Η ένταση μετά από συνεχόμενες ήττες να αντανακλάται με αυτόν τον τρόπο σε ανθρώπους που δίνουν την ψυχή τους για τη Μπεσίκτας, με στεναχώρησε πραγματικά. Αφήνω την κρίση στους μεγάλους φιλάθλους της Μπεσίκτας. Θα υποβάλω γραπτώς και επίσημα την καταγγελία μου στη Μπεσίκτας σχετικά με το θέμα. Με εκτίμηση».