Άρσεναλ: «Τρέχει» για Λίβερπουλ ο Τζόλης - Ανεβάζει… ρυθμούς ο Έλληνας μέσος

Τη δική του μάχη με τον χρόνο δίνει ο Χρήστος Τζόλης, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης και να προλάβει την αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ.

Ο Έλληνας διεθνής έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις από το ξεκίνημα της παρουσίας του στους «κανονιέρηδες», προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φίλων της ομάδας με τις εμφανίσεις του. Παρά την αναγκαστική απουσία του το τελευταίο διάστημα, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός παραμένει στο προσκήνιο, με την επιστροφή του να αποτελεί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν το αγωνιστικό επιτελείο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής «Sun», η πορεία της αποκατάστασής του παρουσιάζει θετικά σημάδια, με τον ίδιο να συνεχίζει εντατικά το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Η κατάσταση του τραυματισμού του θα κρίνει το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και να τεθεί ξανά στη διάθεση της ομάδας του.

Βασικός στόχος του Τζόλη είναι να προλάβει να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (01/11, 18:30) στο «Άνφιλντ». Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, ο Έλληνας άσος καταβάλλει προσπάθεια ώστε να έχει την ευκαιρία να βρεθεί έστω στον πάγκο για το σημαντικό παιχνίδι.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την ανταπόκρισή του στην αποθεραπεία και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες. Στην Άρσεναλ παρακολουθούν την εξέλιξη της αποκατάστασής του, με την επιστροφή του να αποτελεί το ζητούμενο ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.