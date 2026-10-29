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EuroLeague: Αυτοί σφυρίζουν τις «μάχες» Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην 9η αγωνιστική

Στους ορισμούς των διαιτητικών ομάδων για τα ματς Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο, προχώρησε η EuroLeague. 

EuroLeague: Αυτοί σφυρίζουν τις «μάχες» Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην 9η αγωνιστική
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Με σημαντικές αναμετρήσεις για τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό συνεχίζεται η δράση στην 9η αγωνιστική της EuroLeague, με τη διοργανώτρια αρχή να γνωστοποιεί τις διαιτητικές τριάδες που θα διευθύνουν τα παιχνίδια των δύο ελληνικών ομάδων.

Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται την Παρασκευή (30/10) στις 19:30 στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές, με στόχο να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα και την παραμονή στην κορυφή της βαθμολογίας σε μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:15, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο στην Sunel Arena, με τους «ερυθρόλευκους» να προέρχονται από τη νίκη επί της Μπεσίκτας στην Τουρκία και τους Ιταλούς από την ήττα στο Telekom Center Athens.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ EUROLEAGUE

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Αναντολού Εφές, χρέη διαιτητών θα αναλάβουν οι Μίλαν Νέντοβιτς, Σαούλιους Ράτσις και Έντουαρντ Ουντιάνσκι.

Από την άλλη πλευρά, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο, οι ρέφερι που ορίστηκαν είναι οι Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Σάσο Πέτεκ και Χουσείν Τσελίκ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EUROLEAGUE

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