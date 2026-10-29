· Μοντερέι

Μεταγραφές: Σκάει πρόταση για Πινέδα - «Ψήνεται» επιστροφή στην Ευρώπη

Ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων στο Μεξικό, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν πως ομάδα από την Ολλανδία ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στη Μοντερέι κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Μεταγραφές: Σκάει πρόταση για Πινέδα - «Ψήνεται» επιστροφή στην Ευρώπη
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Νέα δεδομένα ενδέχεται να προκύψουν τον Ιανουάριο για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι, καθώς στο Μεξικό πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον πρώην μέσο της ΑΕΚ με ομάδα του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Γουίλι Γκονσάλες μέσα από την εκπομπή του στο «RG La Deportiva», ευρωπαϊκός σύλλογος φέρεται να ετοιμάζει πρόταση για την απόκτηση του 30χρονου ποδοσφαιριστή στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο ίδιος δεν αποκάλυψε την ταυτότητα της ομάδας, υπογράμμισε, ωστόσο, πως ο διεθνής Μεξικανός βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, τα σχετικά σενάρια στο Μεξικό εμπλέκουν δύο από τα πιο γνωστά ονόματα του ολλανδικού ποδοσφαίρου, τη Φέγενορντ και τον Άγιαξ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση για το ενδιαφέρον κάποιας από τις δύο ομάδες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν οι πληροφορίες θα αποκτήσουν πιο συγκεκριμένη βάση και αν η Μοντερέι θα κληθεί να εξετάσει επίσημη πρόταση για τον Πινέδα.

Ο 30χρονος μέσος μετρά μέχρι στιγμής 11 συμμετοχές με τη φανέλα της μεξικανικής ομάδας τη φετινή σεζόν, έχοντας σημειώσει ένα γκολ και μοιράσει δύο ασίστ σε συνολικά 816 λεπτά συμμετοχής.

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