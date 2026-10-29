Ο Παναγιώτης Καραΐσκος είναι ο καλεσμένος της Έλβης Μιχαηλίδου στο νέο επεισόδιο του « Βράσε Μπάλα ». O κορυφαίος Μαραθωνοδρόμος μπαίνει στην κουζίνα και με ειλικρίνεια αλλά και χιούμορ μιλά με την Έλβη για όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής του.

Ο Παναγιώτης αναφέρεται στην αθλητική πορεία του πριν το τρέξιμο, από το τζούντο και το ποδόσφαιρο, μέχρι τη σκοτεινή περίοδο της εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Όπως εξομολογείται, η μεγάλη πίεση που βίωνε τον οδήγησε στη χρήση ουσιών, ενώ για μεγάλο διάστημα πίστευε ότι μπορούσε να σταματήσει όποτε το ήθελε. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν διαφορετική, φτάνοντας στο σημείο να κινδυνεύσει να χάσει τη ζωή του από υπερβολική δόση.

Ο ίδιος περιγράφει πώς πήρε την απόφαση να ζητήσει βοήθεια και να παλέψει για την απεξάρτησή του, έχοντας διαρκώς στο πλευρό του τους γονείς του. Σήμερα μιλά ανοιχτά για όσα έζησε, θέλοντας να περάσει το δικό του μήνυμα στα νέα παιδιά και να δείξει ότι πάντα υπάρχει δρόμος επιστροφής.

Παράλληλα, εξηγεί πως βρήκε στο τρέξιμο αυτό που του άλλαξε τη ζωή, χαρακτηρίζοντας την πρώτη του νίκη στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας ως μια μεγάλη δικαίωση. Στόχος του παραμένει η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ όταν ολοκληρώσει την αθλητική του καριέρα θα ήθελε να ασχοληθεί με την απεξάρτηση, βοηθώντας ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.

Μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης αποκαλύπτει ότι έχει σπουδάσει νοσηλευτική, δηλώνει πως αγαπημένη του πόλη είναι η Βαρκελώνη και υπογραμμίζει ότι τόσο στον μαραθώνιο όσο και στη ζωή χρειάζονται επιμονή, υπομονή και πίστη στον στόχο. Και μπορεί η συνταγή του επεισοδίου να ήταν τρουφάκια και ο ίδιος να μην τρώει γλυκά, ωστόσο δε διστάζει να δοκιμάσει στο τέλος του επεισοδίου!