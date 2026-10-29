NBA: Έφτασε τα 200 Triple - Double ο Γιόκιτς, νίκες για Λέικερς, Μάβερικς και Νικς - Τα αποτελέσματα

Ο Νίκολα Γιόκιτς πρωταγωνίστησε στη νίκη των Ντένβερ Νάγκετς επί των Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 104-91, καταγράφοντας το 200ο του triple - double στο NBA. Παράλληλα, οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν των Κλίπερς στο ντέρμπι της πόλης, οι Ντάλας Μάβερικς επιβλήθηκαν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ οι Νιου Γιορκ Νικς πήραν τη νίκη απέναντι στους Σικάγο Μπουλς σε ένα ματς με υψηλό σκορ.

«Τριπλός» Γιόκιτς οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη

Ο Σέρβος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, έχοντας 8/13 δίποντα, αλλά και επτά λάθη. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 23 πόντους με 5/11 τρίποντα, ενώ ο Άαρον Γκόρντον, που μάζεψε 11 ριμπάουντ, και ο Κρίστιαν Μπράουν σημείωσαν από 15 πόντους.

Για τους Πέλικανς, ο Ζάιον Γουίλιαμσον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 25 πόντους, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Οι Λέικερς αφεντικά της πόλης

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν των Κλίπερς με 103-87, παρά την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Κουέντιν Γκράιμς ξεχώρισε για τους νικητές με 23 πόντους, πέντε ασίστ και τέσσερα κλεψίματα, ενώ ο Όστιν Ριβς πρόσφερε 16 πόντους και έξι ριμπάουντ.

Από την πλευρά των Κλίπερς, ο Κίτον Βάγκλερ σημείωσε 21 πόντους, χωρίς να καταφέρει να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Πολυφωνία για τους Μάβερικς, ξεχώρισε ο Φλαγκ

Οι Ντάλας Μάβερικς επικράτησαν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 120-96, έχοντας οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Κούπερ Φλαγκ ξεχώρισε με 26 πόντους, πέντε ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, παρά το 2/8 πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων.

Για τους Θάντερ, ο Έιτζεϊ Μίτσελ πέτυχε 29 πόντους, ενώ ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πρόσθεσε 21.

Μεγάλη εμφάνιση του Μπράνσον στη νίκη των Νικς

Σε ένα παιχνίδι με επιθετικό ρυθμό, οι Νιου Γιορκ Νικς νίκησαν τους Σικάγο Μπουλς με 133-127. Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 38 πόντους και επτά ασίστ, ενώ ο Όου Τζι Ανουνόμπι ακολούθησε με 23 πόντους.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς συνέβαλε με 19 πόντους και 13 ριμπάουντ, κυριαρχώντας κοντά στο καλάθι. Για τους Μπουλς, οι 30 πόντοι του Νόρμαν Πάουελ δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την ήττα.