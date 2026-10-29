Χρυσή Μπάλα: Το λουλούδι του Γιαμάλ

H μεγάλη βραδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δεν είναι μόνο μια τελετή βραβεύσεων, είναι και επίδειξη δύναμης της βιομηχανίας του luxury, με τους μεγαλύτερους σταρ της μπάλας να μετατρέπονται για λίγες ώρες σε πρωταγωνιστές της υψηλής ραπτικής, της ωρολογοποιίας και της πολυτέλειας.

Τα εκατομμύρια κρύβονται στον καρπό

Ο Χάρι Κέιν ξεχώρισε με ένα σπάνιο Rolex Cosmograph Daytona, του οποίου η εκτιμώμενη αξία φτάνει περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ (ποσό που ισούται με το ετήσιο συμβόλαιο ενός top παίκτη της Super League). Ο Ουσμάν Ντεμπελέ, από την πλευρά του, εμφανίστηκε με Richard Mille, ένα από τα brands που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την πολυτέλεια και τον κόσμο των κορυφαίων αθλητών.

Σύμφωνα με καταγραφή του WatchPro Academy, τα ρολόγια 14 προσώπων που εμφανίστηκαν στην τελετή αντιστοιχούν σε συνολική εκτιμώμενη αξία περίπου 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το λουλούδι του Γιαμάλ

Η μόδα είχε φυσικά τη δική της πρωταγωνιστική θέση, με τους ποδοσφαιριστές να βγάζουν τις φανέλες και να επιλέγουν δημιουργίες γνωστών οίκων δίνοντας στις εμφανίσεις τους διαφορετικό χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/p/De-MAqooCz7/

Η σχέση του Χάρι Κέιν με τον λονδρέζικο οίκο ανδρικής ραπτικής Thom Sweeney δεν ήταν μια τυχαία επιλογή της τελευταίας στιγμής. Πρόκειται για μια σταθερή, μακροχρόνια συνεργασία που κρατάει από το 2017. Ο Κέιν προτιμά το «αθόρυβο», διακριτικό στυλ που δεν ακολουθεί εφήμερες τάσεις. Η φιλοσοφία του Thom Sweeney ταιριάζει απόλυτα σε αυτό, καθώς εξειδικεύεται στο μοντέρνο βρετανικό tailoring – ρούχα με τέλεια δομή, εξαιρετική εφαρμογή και έμφαση στα κορυφαία υλικά.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ κινήθηκε σε κλασικές γραμμές με Dior, ενώ ο Ουσμάν Ντεμπελέ επέλεξε μπορντό κοστούμι από τη Zegna. Την ίδια στιγμή, εμφανίσεις με δημιουργίες Dolce & Gabbana επιβεβαίωσαν ότι το κόκκινο χαλί αποτελεί πλέον μια ξεχωριστή πασαρέλα για τους αστέρες του αθλητισμού.

(AP Photo/Kin Cheung) AP

Στο κόκκινο χαλί, ο Λαμίν Γιαμάλ παρέδωσε μαθήματα σύγχρονου high-fashion, επιλέγοντας ένα total black κοστούμι Chanel με φαρδύ παντελόνι και cropped σακάκι, διακοσμημένο με μια εντυπωσιακή, υπερμεγέθη ροζ καρφίτσα – λουλούδι στο πέτο. Την ανατεπτική αυτή εμφάνιση απογείωσε ο αστρονομικής αξίας καρπός του, καθώς ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του κόσμου φορούσε ένα Richard Mille αξίας άνω των 260.000 δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να παίξει μπάλα και στο luxury game. Ωστόσο, το κομμάτι που έκλεβε την παράσταση ήταν αναμφίβολα η καρφίτσα Chanel σε απαλό ροζ χρώμα, που απεικόνιζε λουλούδι και ήταν φτιαγμένη από μεταξωτά πέταλα που θύμιζαν πούπουλα. Η λεπτομέρεια που έσπασε τη μονοτονία του μαύρου κοστουμιού και έδωσε μια πολύ τολμηρή διάσταση στην παρουσία του.

Οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές έχουν πλέον εξελιχθεί σε προσωπικά brands με τεράστια εμπορική επιρροή. Το κόκκινο χαλί προσφέρει στους οίκους μόδας παγκόσμια προβολή και στους ποδοσφαιριστές μια ευκαιρία να εκφράσουν το προσωπικό τους στιλ. Και κάπως έτσι, μια τελετή που έχει ως επίκεντρο το μεγαλύτερο ατομικό βραβείο του ποδοσφαίρου μετατρέπεται ταυτόχρονα σε ένα showcase πολυτέλειας.

Τελικά, πόσα εκατομμύρια πέρασαν από το κόκκινο χαλί;

Η απάντηση δεν μπορεί ακόμη να δοθεί με ένα ασφαλές συνολικό ποσό. Η εκτιμώμενη αξία των ρολογιών αποτελεί ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, αλλά αν συνυπολογιστούν τα ρούχα, τα κοσμήματα και τα υπόλοιπα αξεσουάρ ίσως χάσω εγώ τη μπάλα...

Ένα είναι, πάντως, σαφές: το βραβείο του Καλύτερου Ποδοσφαιριστή του κόσμου, η Χρυσή Μπάλα, αν και μεταφέρεται μέσα σε Louis Vuitton θήκη, ήταν το πιο φθηνό έκθεμα της βραδιάς... Με κάθε σεβασμό στο Βραβείο.