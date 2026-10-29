NBA: Πρώτη νίκη των Χιτ με double - double του Γιάννη
Ο Γιάννης τα έκανε όλα σωστά και οι Μαϊάμι Χιτ πανηγύρισαν τη πρώτη τους νίκη στο φετινό ΝΒΑ
Οι Μαϊάμι Χιτ κατάφεραν επιτέλους να σπάσουν το ρόδι τη φετινή σεζόν και να εξασφαλίσουν την πρώτη τους νίκη στο ΝΒΑ, απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 129-117.
Καθοριστικός στη πρώτη νίκη των Χιτ φυσικά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση, κάνοντας double - double με 24 πόντους (11/16 δίποντα, 2/5 βολές) και 18 ριμπάουντ, την ώρα που ο Αντεμπάγιο σκόραρε επίσης 24 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.
Η πληθωρική στατιστική του Γιάννη:
- 24 πόντοι
- 11/16 δίποντα
- 0/2 τρίποντα
- 2/5 βολές
- 18 ριμπάουντ
- 3 ασίστ
- 1 κλέψιμο
- 1 μπλοκ
- 2 λάθη
- -6 στο +/-
- σε 30’56”