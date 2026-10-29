NBA: Πρώτη νίκη των Χιτ με double - double του Γιάννη

Οι Μαϊάμι Χιτ κατάφεραν επιτέλους να σπάσουν το ρόδι τη φετινή σεζόν και να εξασφαλίσουν την πρώτη τους νίκη στο ΝΒΑ, απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 129-117.

Καθοριστικός στη πρώτη νίκη των Χιτ φυσικά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση, κάνοντας double - double με 24 πόντους (11/16 δίποντα, 2/5 βολές) και 18 ριμπάουντ, την ώρα που ο Αντεμπάγιο σκόραρε επίσης 24 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.

Η πληθωρική στατιστική του Γιάννη: