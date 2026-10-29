· Μαϊάμι Χιτ

NBA: Πρώτη νίκη των Χιτ με double - double του Γιάννη

Ο Γιάννης τα έκανε όλα σωστά και οι Μαϊάμι Χιτ πανηγύρισαν τη πρώτη τους νίκη στο φετινό ΝΒΑ

NBA: Πρώτη νίκη των Χιτ με double - double του Γιάννη
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Οι Μαϊάμι Χιτ κατάφεραν επιτέλους να σπάσουν το ρόδι τη φετινή σεζόν και να εξασφαλίσουν την πρώτη τους νίκη στο ΝΒΑ, απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 129-117.

Καθοριστικός στη πρώτη νίκη των Χιτ φυσικά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση, κάνοντας double - double με 24 πόντους (11/16 δίποντα, 2/5 βολές) και 18 ριμπάουντ, την ώρα που ο Αντεμπάγιο σκόραρε επίσης 24 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.

Η πληθωρική στατιστική του Γιάννη:

  • 24 πόντοι
  • 11/16 δίποντα
  • 0/2 τρίποντα
  • 2/5 βολές
  • 18 ριμπάουντ
  • 3 ασίστ
  • 1 κλέψιμο
  • 1 μπλοκ
  • 2 λάθη
  • -6 στο +/-
  • σε 30’56”
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