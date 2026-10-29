Τα πρώτα λόγια του Τσιμίκα μετά το χαμένο πέναλτι: «Δεν ήταν η καλύτερή μου προσπάθεια»

Σε ένα εξαιρετικά αμφίρροπο και συναρπαστικό παιχνίδι, η Λίβερπουλ με την Τσέλσι αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι για να... λύσουν τις διαφορές τους.

Στη ρώσικη ρουλέτα νικήτρια αναδείχθηκε η Λίβερπουλ με 6-5, κλείνοντας το εισιτήριο της για τους προημιτελικούς του Carabao Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπόρνμουθ.

Ο Κώστας Τσιμίκας είχε την μεγάλη ευκαιρία να είναι αυτός που με το δικό του χτύπημα θα εξασφάλιζε τη νίκη της Λίβερπουλ, ωστόσο ο «Greek Scouser» αστόχησε στο πέμπτο πέναλτι, με τη διαδικασία να συνεχίζεται.

Στη συνέχεια ο Μαμαρντασβίλι είπε όχι στον Εμεγκά και αργότερα ο Φοφανά έστειλε άουτ το δικό του πέναλτι με αποτέλεσμα η Λίβερπουλ να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Λίγες ώρες μετά τη λήξη ο Κώστας Τσιμίκας έκανε την αυτοκριτική του και με ανάρτησή του στο Instagram παραδέχθηκε πως δεν ήταν και η καλύτερή του προσπάθεια.

«Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν ήταν η καλύτερή μου προσπάθεια. Η ομάδα μου είναι υπέροχη. Οι συμπαίκτες μου είναι υπέροχοι. Οι οπαδοί μας είναι υπέροχοι. Συνεχίζουμε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.