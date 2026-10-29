Στην Τούμπα, η ΑΕΚ είδε κατάματα τα προβλήματά της

Δεν υπάρχει ήττα που «δεν πειράζει». Ακόμη κι αν η ΑΕΚ λογικά θα βρεθεί στην πρώτη τετράδα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας, ακόμη κι αν το παιχνίδι της Τούμπας είχε μικρότερο «βάρος» από εκείνα που ακολουθούν… Το 3-1 δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια απλή παρένθεση, με το αποτέλεσμα να είναι το λιγότερο, καθώς αυτό που προβλημάτισε περισσότερο είναι η νοοτροπία κι η προσέγγιση του αγώνα.

Η ΑΕΚ ήταν απολαυστικά καταιγιστική για 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ακόμα κι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι αρκετό σε έναν ντέρμπι, όπου ο αντίπαλος έπαιζε την επιβίωση του ακόμα και για ολόκληρη τη σεζόν. Πέρα από την εικόνα του πρώτου μέρους, το πλέον ανησυχητικό είναι η κάκιστη αντίδραση που είχε μετά το γκολ του Σορεντίρε, το οποίο μπήκε κόντρα στη ροή του αγώνα.

Τα ρίσκα του Νίκολιτς κι οι επιλογές που δεν βγήκαν

Η χρησιμοποίηση του Μάγερ στον άξονα από την αρχή ήταν ένα ρίσκο που δεν απέδωσε. Ο Κροάτης μπορεί να βοηθήσει δημιουργικά, αλλά χρειάζεται δίπλα του έναν χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ικανό να καλύπτει χώρους και να προσφέρει ισορροπία. Στην Τούμπα, ο Μαρίν έμεινε ουσιαστικά μόνος να διαχειριστεί μεγάλο μέρος της δουλειάς στη μεσαία γραμμή, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να δυσκολεύεται να προστατεύσει την άμυνά της και να ελέγξει τον ρυθμό.

Το πρόβλημα έγινε πιο εμφανές από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ βρήκε χώρους και η «Ένωση» δεν μπορούσε να πιέσει αποτελεσματικά. Η ανάπτυξη από πίσω δεν λειτούργησε, οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών δεν ήταν οι κατάλληλες και τα στόπερ δεν είχαν τις βοήθειες που χρειάζονταν. Δεν είναι όλα ατομικά λάθη. Είναι και θέμα συνολικής λειτουργίας, αλλά και επιλογών που δεν ταίριαξαν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αγώνα.

Επίσης, οι μόλις δύο αλλαγές του Νίκολιτς δεν έδωσαν στην ΑΕΚ την ανανέωση που χρειαζόταν, την ώρα που ο ΠΑΟΚ βρήκε φρεσκάδα και περισσότερα τρεξίματα από τις δικές του κινήσεις. Η επιλογή του Ζοάο Μάριο δεν πρόσφερε τις εντάσεις που απαιτούσε η προσπάθεια ανατροπής, ενώ η συνολική διαχείριση δεν βοήθησε την ομάδα να ξαναμπεί ουσιαστικά στο παιχνίδι. Ο Σέρβος τεχνικός, ενδεχομένως, να περνάει κι εκείνος μια περίοδο ντεφορμαρίσματος.

Η κόπωση κι οι αδυναμίες του ρόστερ

Η ΑΕΚ δείχνει να έχει φτάσει στα όρια της σε ορισμένες θέσεις. Η επιβάρυνση βασικών ποδοσφαιριστών είναι εμφανής, ενώ οι εναλλακτικές λύσεις δεν προσφέρουν πάντοτε την ίδια ασφάλεια. Ο Μαρίν έχει επωμιστεί μεγάλο βάρος στη μεσαία γραμμή, ο Μάγερ έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά και η αμυντική γραμμή δεν παρουσιάζει πάντα τη σταθερότητα που απαιτείται.

Η περίπτωση του Βίντα είναι ενδεικτική. Η εμπειρία του παραμένει σημαντική, αλλά οι δυσκολίες του στις μονομαχίες και στην κυκλοφορία της μπάλας δημιούργησαν ζητήματα σε ένα παιχνίδι που απαιτεί ταχύτητα και σωστές αποφάσεις. Με τον χρόνο δεν μπορεί να τα βάλει κανείς κι ο Κροάτης δεν είναι πλέον ο παίκτης που ήταν κι η απόδοση του επηρέασε και τον Ρέλβας, ο οποίος δεν είχε τη συνηθισμένη του απόδοση.

Όσο για τον Καλοσκάμη, η εμφάνιση του ήταν και πάλι προβληματική και κανείς δεν ξέρεις πόσες ευκαιρίες θα πάρει ακόμα. Όσο κι αν θα περίμενε κάποιος περισσότερο… τσαμπουκά και «δίψα» από έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, το ουσιαστικό θέμα είναι να ξεκαθαριστεί σε ποιον ρόλο μπορεί να προσφέρει και αν η ομάδα τον αξιοποιεί με τρόπο που εξυπηρετεί τόσο τις δικές της ανάγκες όσο και την εξέλιξή του.

Εδώ βρίσκεται κι η ουσία της συζήτησης για τις υποχρεωτικές συμμετοχές νεαρών παικτών. Η ανάπτυξή τους δεν μπορεί να γίνεται με τη λογική της κάλυψης ενός κανονισμού, αλλά χρειάζεται πραγματικό πλάνο. Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ οφείλει να διαχειριστεί τις αδυναμίες του ρόστερ της χωρίς να επιβαρύνει διαρκώς τους ίδιους ποδοσφαιριστές.

Οι επιλογές του καλοκαιριού έχουν αφήσει κενά που γίνονται περισσότερο ορατά όταν το πρόγραμμα πυκνώνει. Ο Νίκολιτς έχει ευθύνη για τον τρόπο που διαχειρίζεται το υλικό του, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει από το «μηδέν» λύσεις σε κάθε θέση. Ως εκ τούτου, όσο πλησιάζει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, τόσο πιο σημαντικό γίνεται να έχει η ομάδα σαφή εικόνα για το πού χρειάζεται ενίσχυση.

Το πάθημα της Τούμπας να γίνει… μάθημα πριν τον Παναθηναϊκό

Το καλό διάστημα μετά το 1-1 δείχνει ότι η ΑΕΚ διαθέτει την ποιότητα για να πιέσει και να δημιουργήσει προβλήματα στον αντίπαλο. Το ζητούμενο είναι να μπορεί να το κάνει με μεγαλύτερη διάρκεια και να μη χάνει τη συνοχή της όταν το παιχνίδι δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε.

Η αντίδρασή της μετά το 2-1 ήταν κατώτερη των περιστάσεων και αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί σε ένα ντέρμπι, το οποίο θα είναι σαφώς πιο απαιτητικό και κόντρα σε μια καλύτερη ομάδα.

Εν κατακλείδι, οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να… διδαχθούν από τον τρόπο που έχασαν τον αγώνα στην Τούμπα και να παρουσιαστούν με το σωστό mindset στο αθηναϊκό ντέρμπι του ΟΑΚΑ.