Carabao Cup: Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών

Από την κληρωτίδα δεν προέκυψε ντέρμπι για τη φάση των «8» του Carabao Cup 

Carabao Cup: Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών
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Το Carabao Cup μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία, καθώς φτάσαμε αισίως στη φάση των προημιτελικών, με μόλις οκτώ ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο.

Η Λίβερπουλ κατάφερε να κερδίσει στα πέναλτι και να αποκλείσει την Τσέλσι, παρά το χαμένο πέναλτι του Κώστα Τσιμίκα, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε επίσης στα πέναλτι και άφησε εκτός συνέχειας τη Μπράιτον, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μην αγωνίζεται.

Σημειώνεται πως η Άρσεναλ υπέστη μεγάλο κάζο αφού αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Φλίτγουντ, ομάδα 4ης κατηγορίας.

Οι αναμετρήσεις των προημιτελικών θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 14-20 Δεκεμβρίου 2026, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων να ανακοινώνονται το επόμενο διάστημα. Η κληρωτίδα δεν έβγαλε κάποιο ντέρμπι στους «8».

Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών

  • Φλίτγουντ - Έβερτον ή Νιουκάστλ
  • Μάντσεστερ Σίτι - Μπράντφορντ
  • Κρίσταλ Πάλας - Σάντερλαντ
  • Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ
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