Carabao Cup: Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών

Το Carabao Cup μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία, καθώς φτάσαμε αισίως στη φάση των προημιτελικών, με μόλις οκτώ ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο.

Η Λίβερπουλ κατάφερε να κερδίσει στα πέναλτι και να αποκλείσει την Τσέλσι, παρά το χαμένο πέναλτι του Κώστα Τσιμίκα, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε επίσης στα πέναλτι και άφησε εκτός συνέχειας τη Μπράιτον, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μην αγωνίζεται.

Σημειώνεται πως η Άρσεναλ υπέστη μεγάλο κάζο αφού αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Φλίτγουντ, ομάδα 4ης κατηγορίας.

Οι αναμετρήσεις των προημιτελικών θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 14-20 Δεκεμβρίου 2026, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων να ανακοινώνονται το επόμενο διάστημα. Η κληρωτίδα δεν έβγαλε κάποιο ντέρμπι στους «8».

Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών