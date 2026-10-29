Carabao Cup: Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών
Από την κληρωτίδα δεν προέκυψε ντέρμπι για τη φάση των «8» του Carabao Cup
Το Carabao Cup μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία, καθώς φτάσαμε αισίως στη φάση των προημιτελικών, με μόλις οκτώ ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο.
Η Λίβερπουλ κατάφερε να κερδίσει στα πέναλτι και να αποκλείσει την Τσέλσι, παρά το χαμένο πέναλτι του Κώστα Τσιμίκα, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε επίσης στα πέναλτι και άφησε εκτός συνέχειας τη Μπράιτον, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μην αγωνίζεται.
Σημειώνεται πως η Άρσεναλ υπέστη μεγάλο κάζο αφού αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Φλίτγουντ, ομάδα 4ης κατηγορίας.
Οι αναμετρήσεις των προημιτελικών θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 14-20 Δεκεμβρίου 2026, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων να ανακοινώνονται το επόμενο διάστημα. Η κληρωτίδα δεν έβγαλε κάποιο ντέρμπι στους «8».
Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών
- Φλίτγουντ - Έβερτον ή Νιουκάστλ
- Μάντσεστερ Σίτι - Μπράντφορντ
- Κρίσταλ Πάλας - Σάντερλαντ
- Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ