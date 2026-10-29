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NBA: Φοβερός «σεφ» Κάρι άλωσε τη Μινεσότα με 44αρα

NBA: Φοβερός «σεφ» Κάρι άλωσε τη Μινεσότα με 44αρα
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Οι Γκόλντετ Στέιτ Ουόριορς έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον ηγέτης τους, Στεφ Κάρι κατάφεραν να αποδράσουν από τη Μινεσότα, επικρατώντας με 119-114 απέναντι στους Τίμπεργουλφς.

Ο Στεφ Κάρι έκανε για ακόμα μια φορά τα... δικά του, έβαλε την ποδιά του και «μαγείρεψε» 44 πόντους απέναντι στους Τίμπεργουλφς, μαζεύοντας παράλληλα 8 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ και οδήγησε τους Ουόριορς στη νίκη. Ο Γιάξελ Λέντεμποργκ ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι άξιος συμπαραστάτης, ακολουθώντας με 26 πόντους (2/5 τρίποντα) και 9 ριμπάουντ.

Οι Τίμπεργουλφς παρατάχθηκαν δίχως τον Άντονι Έντουαρντς και ο Τζόναθαν Κουμίνγκα ήταν πρώτος σκόρερ για τη Μινεσότα, σκοράροντας 20 πόντους. Με 19 ακολούθησαν οι Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς και Τέρενς Σάνον Τζούνιορ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-30, 48-64, 81-93, 114-119

ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΦΣ: ΜακΝτάνιελς 19 (1/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κουμίνγκα 20 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκομπέρ 1 (4 ριμπάουντ), Ντοσούνμου 17 (3/7 τρίποντα), Μπολ 8 (2/8 τρίποντα), Σάνον 19 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χάιλαντ 13 (3/6 τρίποντα), Μπέρινγκερ 7 (10 ριμπάουντ), Λάιλς 7, Κκλαρκ 3

ΟΥΟΡΙΟΡΣ: Λέντεμποργκ 26 (2/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Νιάνγκ 7 (1/3 τρίποντα), Γκριν 3, Ποντζιέμσκι 8 (5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κάρι 44 (6/16 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ρίτσαρντ 6, Μέλτον 8 (2/4 τρίποντα), Χόρφορντ 4, Γουίλιαμς 11, Μπάσι, Πέιτον 2

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