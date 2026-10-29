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EuroLeague: Ντέρμπι Ρεάλ-Φενέρμπαχτσε στη Μαδρίτη - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

Με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τα βλέμματα να στρέφονται στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ στο ματς που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα.

EuroLeague: Ντέρμπι Ρεάλ-Φενέρμπαχτσε στη Μαδρίτη - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία
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Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 21:00, με τον Ερυθρό Αστέρα να φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου στη «Belgrade Arena», σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Λίγο αργότερα, στις 21:05, η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Παρί στο «Aleksandar Nikolic Hall», με τις δύο ομάδες να αναζητούν ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Δείτε το πρόγραμμα της EuroLeague

Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 21:45, με το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενερμπαχτσέ στη «Movistar Arena». Πρόκειται για το ματς που δεσπόζει στο πρόγραμμα της ημέρας, με δύο από τις ισχυρές δυνάμεις της EuroLeague να τίθενται αντιμέτωπες.

Το πρόγραμμα της ημέρας στην EuroLeague

21:00: Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου (Novasports Start)

21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί (Novasports 4)

21:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Φενερμπαχτσέ (Novasports Prime)

Δείτε τη βαθμολογία της EuroLeague

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