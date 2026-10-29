EuroLeague: Ντέρμπι Ρεάλ-Φενέρμπαχτσε στη Μαδρίτη - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 21:00, με τον Ερυθρό Αστέρα να φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου στη «Belgrade Arena», σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Λίγο αργότερα, στις 21:05, η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Παρί στο «Aleksandar Nikolic Hall», με τις δύο ομάδες να αναζητούν ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Δείτε το πρόγραμμα της EuroLeague

Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 21:45, με το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενερμπαχτσέ στη «Movistar Arena». Πρόκειται για το ματς που δεσπόζει στο πρόγραμμα της ημέρας, με δύο από τις ισχυρές δυνάμεις της EuroLeague να τίθενται αντιμέτωπες.

Δείτε τη βαθμολογία της EuroLeague