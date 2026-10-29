Παπανικολάου: «Κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ και τους Έλληνες»

Ο Άγγελος Παπανικολάου είναι ο άνθρωπος που καλείται να «οδηγήσει» την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στις πιο σημαντικές εκλογές της ιστορίας της και με δηλώσεις του στην ΕΡΤ τόνισε ότι κάποιοι… πούλησαν το μπάσκετ.

«Κάποιοι απ'ότι φαίνεται πούλησαν το μπάσκετ και τους Έλληνες που έχουν μεγάλη αγάπη το μπάσκετ. Θα τους κρίνει η δικαιοσύνη. Να κρατήσουμε το μπάσκετ ζωντανό με μια θεσμική σταθερότητα και να οδηγήσουμε την ΕΟΚ σε συντονισμό με το Υπουργείο Αθλητισμού, στις επόμενες εκλογές στις 20 Δεκέμβρη. Με το προηγούμενο σύστημα που ήταν αξιόπιστο και οδηγεί στη μαζική συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή η ανάγκη για κάλπη δια ζώσης και επαφή με σωματεία πρόσωπο με πρόσωπο, σε συνεργασία με το διοικητικό Συμβούλιο, πάρθηκε η απόφαση για εκλογές δια ζώσης στις 20 Δεκέμβρη. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε την αρωγή του Υπουργείου γιατί υπάρχει αναστολή χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καθολική συμμετοχή των σωματείων. Πρέπει να μας βοηθήσει το Υπουργείο Αθλητισμού» είπε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν έπρεπε να οριστεί προσωρινή Διοίκηση Πρωτοδικείου:

«Η προσφυγή σε προσωρινή διοίκηση θα οδηγήσει σε κατάσταση αβεβαιότητας και χάους. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έγιναν 600 ματς. Αν υπήρχε προσφυγή στο Πρωτοδικείο για 45 μέρες δεν θα μπορούσε να υπάρξει οικονομική δραστηριότητα στην ΕΟΚ. Υπάρχει και η FIBA που δεν επιτρέπει εξωθεσμική διαδικασία που μπορεί να συνεπάγεται αποκλεισμό των Εθνικών Ομάδων. Είναι σημαντική η συμμετοχή των Εθνικών ομάδων στα παράθυρα γιατί κρίνονται προκρίσεις. Δεν είναι θεσμικά σωστή η διοίκηση του Πρωτοδικείου. Αυτή τη στιγμή πρέπει να τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες για να παίξει η Εθνική τα ματς. Πρέπει να οδηγήσουμε το ελληνικό μπάσκετ στην επόμενη υγιή εποχή. Δεν υπάρχει άλλη σκέψη και προτεραιότητα. Όλοι μας που μας ενδιαφέρει το καλό το μπάσκετ, πρέπει να οδηγήσουμε το άθλημα στην επόμενη μέρα.

Για την υποψηφιότητα Φασούλα:

«Ήμασταν αντίπαλοι το 2021. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στη συμμετοχή μας και στη δραστηροποιήση μας και να υπάρξει ένα σταθερό περιβάλλον. Πρέπει να έχει κάποιος μια σταθερή συμμετοχή». «Να προσθέσω, να ξέρετε πως όλη η διαδικασία έγινε από το ΕΠΑΘΛΑ που έχει θεσμοθετήσει το Υπουργείο Αθλητισμού. Το ΕΠΑΘΛΑ είναι η πλατφόρμα αθλητικής ακεραιότητας. Μετά από καταγγελία έγινε παραπομπή και μετά έγιναν όλα αυτά που πλήγωσαν το μπάσκετ. Μετά την παραίτητση Πηλοιδη βρεθήκαμε σε μια προβληματική κατάσταση. Κάναμε ανοιχτή πρόσκληση για να στελεχωθεί η ΚΕΔ. Δεν είχαμε συμμετοχές. Επιλέχθηκε ένας για αντικατάσταση. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ΚΕΔ και στον Έλληνα διαιτητή. Με αφορά το σύστημα που το επέτρεπε να γίνουν όλα αυτά. Αυτό το σύστημα προσπαθώ να το περιορίσω».

Για το αν έχει επικοινωνήσει με τον Σπανούλη, τον προπονητή της Εθνικής ομάδας:

«Σκοπεύω να το κάνω. Προτεραιότητα η συμμετοχή της Εθνικής στα παράθυρα. Οι ομάδες να επιτρέπουν στους αθλητές να συμμετέχουν στα παράθυρα, ειδικά αυτή τη στιγμή για το καλό της Εθνικής ομάδας. Να κάνουμε τους Έλληνες πολίτες υπερήφανους».