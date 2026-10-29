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«Πατούσε» σε δύο «κιτρινόμαυρες» βάρκες και δεν βράχηκε

Το δύσκολο ματς αυτών των ημερών για τον Παναθηναϊκό, ήταν ο Άρης. Όχι λόγω δυσκολίας αντιπάλου, αλλά δικών του συνθηκών και δεδομένων. 

Λευτέρης Μπακολιάς

«Πατούσε» σε δύο «κιτρινόμαυρες» βάρκες και δεν βράχηκε
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Αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό δεν ήταν μια καλή ομάδα όπως ο Άρης. Έπρεπε να διαχειριστεί τον εαυτό του. Την κόπωσή του. Την πνευματική και σωματική έλλειψη ενέργειας. Αυτόματα λοιπόν, οδηγήθηκε σε κάτι που δεν συνηθίζει ο Νίστρουπ. Δεν το έκανε καθόλου, ακόμη κι όταν πολλοί το περίμεναν.

Άλλαξε τα 10/11 του βασικού σχήματος και άφησε μόνο τον τερματοφύλακα. Οι δέκα δεν είχαν αγωνιστεί μαζί και ίσως να μην ξαναπαίξουν από την αρχή ή στη διάρκεια ενός αγώνα. Αυτή τη φορά τα δεδομένα έφεραν την ανάγκη.

Μετά το ταξίδι μέχρι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα απ’ την Κίνα, μετά τον αγώνα υπό βροχή στο Βόλο, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να δώσει ανάσες σε πολλούς παίκτες. Προκειμένου να υπάρχει η ενέργεια που πρέπει με τον Άρη, αλλά κυρίως να υπάρχει κόντρα στην ΑΕΚ.

Ακόμη κι έτσι, το «τριφύλλι» τα έφερε μια χαρά βόλτα. Νίκησε έστω και στο τέλος, ουσιαστικά εξασφαλίζοντας την τετράδα. Κάτι που ήταν απ’ την αρχή ο βασικός στόχος στη League Phase του Κυπέλλου. Εκεί όπου το πρόγραμμα δεν ήταν εύκολο, μια και ο δρόμος του Παναθηναϊκού ήταν δύσκολος. Με την Κηφισιά και τον Άρη, πέρα από το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας.

Σπουδαίο και το γεγονός πως η νίκη ήρθε κερδίζοντας πρόσωπα. Ο Λούζα ξεχώρισε ως ηγέτης. Ο Κοντούρης σκόραρε. Ο Τσάπρας πήρε δεύτερο ματς σε μια βδομάδα. Έπαιξαν Πελίστρι και Γιάγκουσιτς, ακόμη κι αν δεν… θάμπωσαν με την απόδοσή τους. Συν τον Ραστόντερ φυσικά, ο οποίος πέτυχε γκολ νίκης. Ο τέταρτος επιθετικός του Παναθηναϊκού.

Το «τριφύλλι» αγωνίστηκε προσπαθώντας να ισορροπήσει σε δύο «κιτρινόμαυρες» βάρκες. Με τον Άρη να είναι φορμαρισμένος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και ποιος ήταν απέναντι. Δεν έπαιζε με ομάδα Super League 2 ο Παναθηναϊκός, αλλά με μία απ’ τις καλύτερες της Super League.

Η άλλη «βάρκα», προφανώς και είναι η ΑΕΚ. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό αυτό το ντέρμπι, το τελευταίο του για τον πρώτο γύρο. Θα γίνει η πρώτη ομάδα που «καθαρίζει» με τα παιχνίδια κόντρα στο Big-4. Οπότε αν το νικήσει και ξέρει πως οι άλλοι μετά θα παίζουν μεταξύ τους, καταλαβαίνει ο καθένας τις πιθανότητες να… στρογγυλοκαθίσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή.

Καλάμπρια, Ντε Φράι, Σαλάχ-Εντίν, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Τετέι, Ντέσερς, δεν έπαιξαν καθόλου. Φαν Ντρόνγκελεν, Καμαρά, Αντίνο, Λιβάι, έπαιξαν λίγο.

Οπότε εξασφαλίστηκε η «φρεσκάδα» και η ενέργεια της Κυριακής, με τους τρεις βαθμούς να μπαίνουν στο τσεπάκι.

Υ.Γ. Το ματς με την ΑΕΚ δεν είναι απλά βαθμολογική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Είναι ευκαιρία να… κλείσει στόματα που άνοιξαν μετά τον Ολυμπιακό. Το ένα και μοναδικό παιχνίδι που έχει χάσει το «τριφύλλι» στη σεζόν ως τώρα.

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