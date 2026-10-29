Βόλος - Ατρόμητος: Στο Πανθεσσαλικό η αυλαία του Κυπέλλου - Η ώρα και το κανάλι

Το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η αγωνιστική δράση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με μια αναμέτρηση.

Στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος υποδέχεται τον Ατρόμητο για την αυλαία αυτής της αγωνιστικής του Κυπέλλου.

Η ομάδα της Μαγνησίας έχει καταφέρει να συγκεντρώσει έναν βαθμό, ενώ ο Ατρόμητος έχει 3 βαθμούς, με την ανάγκη για αποτέλεσμα να είναι επιτακτική για αμφότερες της ομάδες.

Η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ-FM TV 1.