Βόλος - Ατρόμητος: Στο Πανθεσσαλικό η αυλαία του Κυπέλλου - Η ώρα και το κανάλι
Με την αναμέτρηση του Βόλου με τον Ατρόμητο ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η αγωνιστική δράση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με μια αναμέτρηση.
Στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος υποδέχεται τον Ατρόμητο για την αυλαία αυτής της αγωνιστικής του Κυπέλλου.
Η ομάδα της Μαγνησίας έχει καταφέρει να συγκεντρώσει έναν βαθμό, ενώ ο Ατρόμητος έχει 3 βαθμούς, με την ανάγκη για αποτέλεσμα να είναι επιτακτική για αμφότερες της ομάδες.
Η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ-FM TV 1.