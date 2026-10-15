Στο νέο επεισόδιο του « Βράσε Μπάλα », η Έλβη Μιχαηλίδου φιλοξενεί τον χάλκινο Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας Αντώνη Παπακωνσταντίνου σε μια συζήτηση γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και άγνωστες ιστορίες από τη διαδρομή του προς την κορυφή.

Ο Αντώνης μιλά για τα παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας πως η σχέση του με την κωπηλασία ξεκίνησε… εξαιτίας του φαγητού, ενώ θυμάται με γέλιο ότι όταν πρωτοδοκίμασε το άθλημα πίστευε πως ήταν πολύ πιο εύκολο απ’ ό,τι αποδείχθηκε στην πράξη.

Ξεχωριστή θέση στην κουβέντα έχουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού, όπου μαζί με τον Πέτρο Γκαϊδατζή κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Ο Ολυμπιονίκης περιγράφει τις στιγμές μετά τον τερματισμό, όταν οι δυο τους αδυνατούσαν να πιστέψουν τι είχαν πετύχει, ενώ θυμάται τη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας τον πατέρα του να κλαίει όταν εξασφάλισαν την ολυμπιακή πρόκριση. Παράλληλα, μιλά για τις θυσίες του πρωταθλητισμού, τις ατελείωτες ημέρες προετοιμασίας στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο και την καθοριστική προετοιμασία που πραγματοποίησαν στη Γαλλία πριν από τον μεγάλο αγώνα.

Και φυσικά, η κουβέντα με την Έλβη έχει άφθονο γέλιο, με τους δύο να μοιράζονται ακόμη και απρόσμενα life hacks για τα σκόρδα, ενώ ο Αντώνης θυμάται ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια, όταν ως μικρός φίλαθλος του Ολυμπιακού είχε την ευκαιρία να μπει στο γήπεδο μαζί με τον Λουτσιάνο Γκαλέτι.

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Μια απολαυστική συνέντευξη με πολλές ατάκες, συγκινητικές στιγμές και άγνωστες πτυχές της ζωής ενός Ολυμπιονίκη.