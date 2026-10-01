Η ποδοσφαιρίστρια Στέλλα Ντζάνη ήρθε στο « Βράσε Μπάλα » με την Έλβη Μιχαηλίδου και μαζί μπήκαν στην κουζίνα για να φτιάξουν μια λαχταριστή μακαρονοσαλάτα!

Μέσα από τη μαγειρική, η Στέλλα ανοίχτηκε στην Έλβη σαν να βρίσκονται στην κουζίνα του σπιτιού τους, και μοιράστηκε σκέψεις, αναμνήσεις και στιγμές από τη ζωή και την πορεία της.

Από τα παιδικά της χρόνια, όταν δούλευε από τα χαράματα στα χωράφια με τους γονείς της, μέχρι το ξεκίνημά της στον στίβο και την αγάπη της για το ποδόσφαιρο. Θυμάται τα πρώτα της χρήματα στην ομάδα της Χαλκίδας, τις εποχές που ένα κορίτσι που έπαιζε ποδόσφαιρο χαρακτηριζόταν «αγοροκόριτσο», αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα αθλήτρια.

Η Στέλλα μίλησε και για την οικογένεια, τη γέννηση του γιου της και την απόφασή της να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, για τον τελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ που αποτέλεσε δικαίωση, αλλά και για την πικρία της από την παρουσία της στον Παναθηναϊκό.

Η Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια, άνοίξε την καρδιά της και για τη μάχη της με τον καρκίνο. Για τον φόβο, την αγωνία κάθε φορά που κάνει εξετάσεις και τη δύναμη που της έδωσε ο γιος της για να συνεχίσει.

Στέλλα Ντζάνη και Έλβη Μιχαηλίδου στο νέο επεισόδιο του «Βράσε Μπάλα» σε μια διαφορετική κουβέντα, με ποδόσφαιρο, αναμνήσεις, αλήθειες και… μαγειρική.