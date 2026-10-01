Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Βασερό για τα προημιτελικά του Japan Open

Ο Έλληνας τενίστας συνέχισε την πορεία του στο τουρνουά του Τόκιο, αφού νωρίς το πρωί της Πέμπτης (01/10) επικράτησε 2-1 σετ του Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι με ανατροπή και πήρε την πρόκριση για τους «16» της διοργάνωσης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε δύο ώρες και δέκα λεπτά για να πάρει τη νίκη, αφού στο πρώτο σετ ο Αργεντίνος τενίστας επικράτησε 6-4, αλλά η συνέχεια άνηκε στον Αθηναίο αθλητή, ο οποίος πήρε τα άλλα δύο 6-3 και 6-4 και παράλληλα την πρόκριση.

Έτσι, το πρωί της Παρασκευής (02/10) ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Βαελντίν Βασερό. Αυτή θα είναι η πρώτη μονομαχία μεταξύ των δύο αθλητών. Ο αγώνας θα ξεκινήσει όχι νωρίτερα από τις 6:30, αφού προηγείται το ματς του Μουνάρ με τον Φαρία και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 6.