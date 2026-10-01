Να δεις τι σου έχω για μετά με τον βασιλιά στον πάγκο!

Είναι κάποια πράγματα στην ζωή, που παίρνουν τον δρόμο τους και βλέπεις αυτό, που έρχεται. Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άρχισε να μοιράζει κατοστάρες, παρότι ακόμα δεν είναι έτοιμη η ομάδα και έχει απουσίες πέντε παικτών, που παίρνουν από μόνοι τους Ευρωλίγκα. Σλούκας, Ναν, Χουάντσο, Χειζ Ντέιβις, Φαλ. Και οι πέντε απουσίαζαν, αλλά οι 102 πόντοι μπήκαν για πλάκα στο ΟΑΚΑ με θύμα την Βίλερμπαν, που πρέπει να πανηγυρίζει, που απέναντι σε αυτή την άμυνα έβαλε 79 πόντους. Και είμαι σίγουρος, ότι αν δεν υπήρχε το παιχνίδι με την Μακάμπι την Παρασκευή το σκορ θα είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Αυτός, που με κάνει σίγουρο για το τι θα ακολουθήσει κάθεται στην άκρη του πάγκου. Με το καλημέρα ο Ομπράντοβιτς έχει βάλει την σφραγίδα του. Ναι η ομάδα θέλει πολλή δουλειά ακόμα, ναι ίσως να θέλει και έναν πολύ καλό παίκτη ακόμα στο 5, αλλά στο παρκέ βλέπεις κανονικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση.

Και πρωταγωνιστές, που πέρυσι ούτε φανταζόμασταν, ότι θα ήταν. Κορυφαίος παίκτης του γηπέδου ήταν ο Μαντζούκας με 16 πόντους, έναν παίκτη, που ο Ομπράντοβιτς τον αναγεννά και όχι μόνο αυτόν. Είδαμε και τον Μωραίτη στο γήπεδο και τον Καλαιτζάκη για αρκετή ώρα , παίκτες, που είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την παρουσία του Ομπράντοβιτς., Διότι ο βασιλιάς των πάγκων, τους εξελίσσει, τους βελτιώνει μέσα από την ομαδική δουλειά. Και για αυτό είναι ο κορυφαίος.

Βλέπεις την άμυνα, που παίζει ο Παναθηναϊκός και αναρωτιέσαι, αν είναι οι ίδιοι παίκτες, που πέρυσι δεχόντουσαν πόντους με ευκολία. Οι ίδιοι είναι και μάλιστα οι πολύ καλοί λείπουν, αλλά παίζουν την άμυνα που θέλει ο Ζοτς μέσα από συστήματα και αυτοθυσία σε κάθε φάση. Βουτιές στην μπάλα ακόμα και με 20 πόντους διαφορά και του αντίπαλου του βγαίνει η ψυχή, για να βάλει καλάθι.

Στην επίθεση αν εξαιρέσουμε τον Φραντσίσκο, που κάνει και κάποιες ατομικές προσπάθειες, όλοι οι άλλοι πόντοι μπαίνουν από plays του Ζοτς, που χάρηκε πολλές φορές και χειροκρότησε τους παίκτες, όταν είδε να γίνονται αυτά, που τους έχει δείξει.

Από την άλλη ο Ομπράντοβιτς έκανε έντονες παρατηρήσεις στον Μήτογλου, τον Μαντζούκα σε κάποιες στιγμές, που δεν έκαναν αυτά, που έπρεπε. Πάντα με έντονο τρόπο, αλλά σαν πατέρας τους και με ένα χάδι στο κεφάλι στο τέλος.

Οταν, λοιπόν, έχεις στον πάγκο σου τον κορυφαίο προπονητή της Ευρωλίγκα δεν ανησυχείς και ανυπομονείς για αυτό, που έρχεται. Αν με τόσες απουσίες βάζεις 100 , όταν όλοι επιστρέψουν τι θα δουν τα μάτια μας;. Να δεις τι σου έχω για μετά....