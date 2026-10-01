Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το μήνυμα για Ομπράντοβιτς - «Δεν φαντάζονται να δημιουργήσουν πρόβλημα»

Το δικό του μήνυμα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την προσφορά του στον Παναθηναϊκό έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω των social media, αποθεώνοντας τον Σέρβο προπονητή για τις ικανότητές του και την επιρροή που ασκεί στον σύλλογο.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ στάθηκε στις προπονητικές αρετές του «Ζοτς», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην τακτική, στη διαχείριση των μεγάλων προσωπικοτήτων και στην ικανότητά του να μεταδίδει την ψυχολογία του στους παίκτες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παρουσία του αποτελεί εγγύηση και για την προστασία του οργανισμού από εξωτερικές παρεμβάσεις.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα στην ανάρτησή του, εκφράζοντας με τον δικό του τρόπο τον θαυμασμό του για τον Σέρβο τεχνικό.

«Με Ζοτς δεν έχεις απλά σε τακτική τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε διαχείριση αστέρων τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε μετάδοση ψυχολογίας τον καλύτερο, δεν έχεις σε οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ τον καλύτερο. Έχεις αυτόν που ούτε καν φαντάζονται τα διάφορα ποντίκια να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα», έγραψε χαρακτηριστικά ο DPG.

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα, έχοντας ξεκινήσει με δύο νίκες. Οι «πράσινοι» επικράτησαν χθες με 102-79 της Βιλερμπάν στο Τelekom Center Athens και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης.