Κριστιάνο Ρονάλντο: Κίνδυνος βαριάς τιμωρίας για την αποχώρησή του από την εθνική
Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής ομάδας, έπειτα από τη ρήξη με τον Ζόρζε Ζεσούς, ενδέχεται να έχει σοβαρές πειθαρχικές συνέπειες, σύμφωνα με τον κανονισμό της πορτογαλικής ομοσπονδίας.
Σε περιπέτειες ενδέχεται να μπει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο της εθνικής Πορτογαλίας, καθώς η ρήξη του με τον Ζόρζε Ζεσούς μπορεί να του κοστίσει ακόμη και έξι μήνες αποκλεισμού. Ο 41χρονος επιθετικός της Αλ Νασρ φέρεται να έβαλε τέλος στην παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές κυρώσεις.
Συγκεκριμένα, ο πειθαρχικός κανονισμός της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προβλέπει ποινή αποκλεισμού από έναν έως έξι μήνες, καθώς και χρηματικό πρόστιμο για ποδοσφαιριστές που εγκαταλείπουν αδικαιολόγητα τις υποχρεώσεις τους με την εθνική ομάδα.
Ο σχετικός κανονισμός είναι σαφής: «Ένας παίκτης που, αφού κληθεί δεόντως, εγκαταλείπει ή δεν εμφανίζεται χωρίς δικαιολογία για προπόνηση, αγώνα ή δραστηριότητα των εθνικών ομάδων ή που σχετίζεται με την αθλητική εκπροσώπηση της FPF ή της Πορτογαλίας, τιμωρείται με αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες και, επιπλέον, εάν είναι επαγγελματίας παίκτης, με πρόστιμο μεταξύ 5 και 10 UC».
Παράλληλα, το άρθρο 160 προβλέπει αυτόματη προληπτική αποβολή σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ή αποχώρησης από την αποστολή.
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Η ένταση είχε αρχίσει να γίνεται εμφανής τις τελευταίες ημέρες. Ο Ρονάλντο αγωνίστηκε βασικός στη νίκη με 1-0 επί της Ουαλίας, αλλά έμεινε στον πάγκο στο επόμενο παιχνίδι με τη Νορβηγία, όπου η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1. Η δυσαρέσκειά του έγινε εμφανής μετά τη λήξη, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε στις επόμενες προπονήσεις. Η οριστική ρήξη με τον Ζόρζε Ζεσούς ήρθε όταν ο τελευταίος ξεκαθάρισε ότι θα επιλέγει την ενδεκάδα με αποκλειστικά δικά του κριτήρια.