Κριστιάνο Ρονάλντο: Κίνδυνος βαριάς τιμωρίας για την αποχώρησή του από την εθνική

Σε περιπέτειες ενδέχεται να μπει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο της εθνικής Πορτογαλίας, καθώς η ρήξη του με τον Ζόρζε Ζεσούς μπορεί να του κοστίσει ακόμη και έξι μήνες αποκλεισμού. Ο 41χρονος επιθετικός της Αλ Νασρ φέρεται να έβαλε τέλος στην παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, ο πειθαρχικός κανονισμός της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προβλέπει ποινή αποκλεισμού από έναν έως έξι μήνες, καθώς και χρηματικό πρόστιμο για ποδοσφαιριστές που εγκαταλείπουν αδικαιολόγητα τις υποχρεώσεις τους με την εθνική ομάδα.

Ο σχετικός κανονισμός είναι σαφής: «Ένας παίκτης που, αφού κληθεί δεόντως, εγκαταλείπει ή δεν εμφανίζεται χωρίς δικαιολογία για προπόνηση, αγώνα ή δραστηριότητα των εθνικών ομάδων ή που σχετίζεται με την αθλητική εκπροσώπηση της FPF ή της Πορτογαλίας, τιμωρείται με αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες και, επιπλέον, εάν είναι επαγγελματίας παίκτης, με πρόστιμο μεταξύ 5 και 10 UC».

Παράλληλα, το άρθρο 160 προβλέπει αυτόματη προληπτική αποβολή σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ή αποχώρησης από την αποστολή.

Η ένταση είχε αρχίσει να γίνεται εμφανής τις τελευταίες ημέρες. Ο Ρονάλντο αγωνίστηκε βασικός στη νίκη με 1-0 επί της Ουαλίας, αλλά έμεινε στον πάγκο στο επόμενο παιχνίδι με τη Νορβηγία, όπου η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1. Η δυσαρέσκειά του έγινε εμφανής μετά τη λήξη, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε στις επόμενες προπονήσεις. Η οριστική ρήξη με τον Ζόρζε Ζεσούς ήρθε όταν ο τελευταίος ξεκαθάρισε ότι θα επιλέγει την ενδεκάδα με αποκλειστικά δικά του κριτήρια.