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Απόλλων Πατρών: Προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Ο Απόλλωνας Πάτρας ανακοίνωσε ότι απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει για την απόφαση χορήγησης Wild Card και προανήγγειλε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ.

Απόλλων Πατρών: Προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
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Η ομάδα της Πάτρας έκανε γνωστό ότι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει αναφορικά με το θέμα της Wild Card απορρίφθηκε και ανακοίνωσε τα επόμενα βήματά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ο Απόλλων Πατρών ενημερώνει τους φιλάθλους του και το φίλαθλο κοινό ότι απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει το Σωματείο μας σχετικά με την απόφαση χορήγησης Wild Card.

Η απόρριψη στηρίχθηκε στην κρίση περί ΔΗΘΕΝ έλλειψης έννομου συμφέροντος του Απόλλωνα, με το σκεπτικό ότι ενδεχόμενη αναστολή ή ακύρωση της επίμαχης απόφασης δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης από την ομάδα μας.

Η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλλει τη θέση του Συλλόγου μας ότι, ως δεύτερος επιλαχών, είχε άμεσο και ουσιαστικό έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της διαδικασίας. Ιδίως δε όταν, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα ως προς τη διαδικασία με την οποία ελήφθη η επίμαχη απόφαση και την ΜΗ ύπαρξη των σχετικών πρακτικών και ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

Ο Απόλλων σέβεται απολύτως τις δικαστικές αποφάσεις και συνεχίζει θεσμικά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του.

Πλέον, η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ αποτελεί το κρίσιμο επόμενο στάδιο, στο οποίο θα κριθεί η νομιμότητα της επίμαχης απόφασης”.

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