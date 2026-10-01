HUAWEI WATCH GT 7: Ίσως το δώρο που θα ήθελε πραγματικά το κορίτσι σου

Είναι λογικό να αγχώνεσαι πολλές φορές για το τι δώρο πρόκειται να αγοράζεις στο κορίτσι σου, πολύ απλά γιατί ξέρεις ότι κάποια πράγματα ενδεχομένως να μην της αρέσουν πραγματικά, κυρίως όμως γιατί πρέπει να βγεις με κάποιο τρόπο από τη δύσκολη θέση.

Σίγουρα το κόσμημα είναι πολύ ωραίο concept, μήπως όμως αυτό το «κόσμημα» να είναι πιο χρηστικό για την καθημερινότητά της; Η δική μας πρόταση σε αυτή την περίπτωση, λέγεται HUAWEI WATCH GT 7

Και ειδικά στην έκδοση των 41mm, είναι από εκείνα τα gadgets που καταφέρνουν να συνδυάσουν κάτι που δεν βρίσκεις πάντα εύκολα στην τεχνολογία: ωραίο design και πραγματική χρησιμότητα.

Γιατί μπορεί εσύ να κοιτάς πρώτα τον επεξεργαστή, τα specs και πόσο μπορεί να αντέξει κάτω από το νερό, αλλά εκείνη πιθανότατα θέλει κάτι που να δείχνει ωραίο στον καρπό της, να ταιριάζει με το outfit της και να της κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Το GT 7 το έχει πιάσει το concept.

To Huawei Watch GT 7, όπως και όλα τα Wearables της Huawei είναι πλήρως συμβατό με συσκευές iOS (iPhone με iOS 13.0 ή νεότερη έκδοση) και Android.

Όμορφο πριν καν ανοίξει η εφαρμογή

Η σειρά HUAWEI WATCH GT 7 έρχεται σε δύο μεγέθη, 46mm και 41mm, με το μικρότερο μοντέλο να είναι αυτό που έχει περισσότερο νόημα για έναν λεπτότερο καρπό και για όποια θέλει ένα smartwatch που να δείχνει περισσότερο σαν κομψό αξεσουάρ και λιγότερο σαν… υπολογιστής δεμένος στο χέρι.

Το νέο design συνδυάζεται με το EasyCross strap, που έχει σχεδιαστεί για άνετη και ασφαλή εφαρμογή στην καθημερινότητα αλλά και κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Με λίγα λόγια, μπορεί να το φορέσει το πρωί στο γραφείο, μετά στο γυμναστήριο και το βράδυ για ποτό χωρίς να χρειάζεται να αποφασίσει ποιο ρολόι ταιριάζει με την περίσταση. Και πίστεψέ μας, θα της αρέσει πολύ αυτό.

Γιατί δεν είναι απλώς ένα όμορφο ρολόι

Το ωραίο design είναι το πρώτο πράγμα που θα προσέξει, οι δυνατότητες, όμως, που θα αρχίσει να ανακαλύπτει με το πέρασμα του χρόνου είναι αυτές που θα την κάνουν να συνεχίσει να το φοράει.

Το HUAWEI WATCH GT 7 έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την καθημερινή δραστηριότητα, την άσκηση, τον ύπνο και μια σειρά από δεδομένα ευεξίας, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινής της κατάστασης.

Η λειτουργία Health Insights προσφέρει μεταξύ άλλων morning briefing και εξατομικευμένο Physical Readiness score, συνδυάζοντας διαφορετικά δεδομένα ώστε κάθε πρωί να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο έτοιμη είναι για την ημέρα.

Ύπνος, HRV, ενεργές θερμίδες και άλλα δεδομένα μπαίνουν στο ίδιο κάδρο. Μην ανησυχείς αν θα της πει αν πρέπει να χωρίσει μαζί σου, μπορεί όμως να της πει ότι χθες κοιμήθηκε χάλια και σήμερα ίσως χρειάζεται λίγο πιο χαλαρά.

Και αν είναι από εκείνες που δεν κάθονται ποτέ;

Το HUAWEI WATCH GT 7 έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα outdoor sports και διαθέτει ένα μεγάλο σύνολο λειτουργιών προπόνησης, καθώς διαθέτει λειτουργίες για τρέξιμο, ποδηλασία και άλλες δραστηριότητες. Την ίδια ώρα, για τους λάτρεις των χειμερινών sports προστίθενται λειτουργίες για skiing και snowboarding, με καταγραφή δεδομένων όπως η απόσταση, η ταχύτητα και η συνολική κατάβαση.

Ειδικά για την ποδηλασία, λειτουργίες όπως τα Climb Planning, Climb Broadcast και Sharp Turn Alerts προσφέρουν περισσότερη πληροφόρηση πριν και κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Και μετά την προπόνηση, το AI Workout Analysis βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της απόδοσης, επομένως, αν η αγαπημένη σου είναι από εκείνες που λένε «πάμε μια βόλτα» και καταλήγουν να έχουν κάνει 12 χιλιόμετρα, έχουμε καλύψει και αυτή την περίπτωση.

Το καλύτερο χαρακτηριστικό; Δεν θα ζητάει φορτιστή κάθε βράδυ

Αυτό σίγουρα είναι το πιο δυνατό χαρτί της Huawei, καθώς το HUAWEI WATCH GT 7 των 41mm μπορεί να φτάσει έως και 14 ημέρες αυτονομίας, σύμφωνα με τις εργαστηριακές δοκιμές της εταιρείας, ενώ τα μεγαλύτερα μοντέλα των 46mm και το GT 7 Pro μπορούν να φτάσουν έως και τις 21 ημέρες.

Για ένα smartwatch που παρακολουθεί ύπνο, δραστηριότητα και προπόνηση, το να μην ψάχνεις φορτιστή κάθε βράδυ είναι μια σχέση εμπιστοσύνης.

Και ναι, μπορεί να πληρώνει και χωρίς πορτοφόλι. Με την υποστήριξη ανέπαφων πληρωμών μέσω Curve Pay, μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές απευθείας από τον καρπό της. Άρα κινητό; Δεν χρειάζεται απαραίτητα. Πορτοφόλι; Ούτε.

Και έχει και ένα μικρό bonus

Με κάθε αγορά HUAWEI WATCH GT 7, υπάρχει πρόσβαση στο HUAWEI Health MultiPass, με premium προνόμια συνολικής αξίας 199€.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 3 μήνες HUAWEI Health+, 2 μήνες Komoot, 3 μήνες Headspace, 2 μήνες Naviki, 3 μήνες FIIT και 3 μήνες Kotcha.

Με άλλα λόγια, δεν παίρνεις απλώς ένα smartwatch, αλλά ένα ολόκληρο μικρό οικοσύστημα για fitness, ευεξία, outdoor δραστηριότητες και καθημερινή ζωή.

Το HUAWEI WATCH GT 7 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω του δικτύου επίσημων συνεργατών της Huawei και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μάλιστα, υπάρχει τιμή γνωριμίας μειωμένη κατά 50€ σε σχέση με την προτεινόμενη τιμή λιανικής.

Οπότε, αν ψάχνεις κάτι για τα γενέθλια, την επέτειο, τα Χριστούγεννα ή απλώς εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το «θα σου πάρω κάτι ωραίο» πρέπει πλέον να γίνει πράξη, έχεις μια αρκετά ασφαλή επιλογή.

Είναι όμορφο, είναι χρήσιμο, θα το φοράει κάθε μέρα και δεν θα σου πει ότι «έχει ήδη κάτι παρόμοιο».