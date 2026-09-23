Huawei Watch GT 7 Pro: Το φοράς και ξεχνάς πότε το φόρτισες

Ένα smartwatch συνήθως σου ζητάει δύο πράγματα: να το φοράς, να απολαμβάνεις τη χρήση του και να το φορτίζεις. Και αν το ο πρώτο είναι εύκολο και το δεύτερο αυτονόητο, υπάρχει και το τρίτο που μπορεί να γίνει πολύ εκνευριστικό.

Σε περίπτωση ειδικά που έχεις ένα smartwatch που πρέπει να θυμάσαι να φορτίζεις κάθε βράδυ, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα το ξεχάσεις. Και αν έχεις συνηθίσει να ζεις με αυτό στον καρπό σου, ετοιμάσου για μια μέρα που θα είναι λες και τη ζεις λες και ξέχασες το κινητό σου τηλέφωνο στο σπίτι.

Το Huawei Watch GT 7 Pro έχει διαφορετική φιλοσοφία. Το φοράς, ο χρησιμοποιείς, τρέχεις, περπατάς, κάνεις ποδήλατο, κολυμπάς, κοιμάσαι, δέχεσαι notifications, κοιτάς την ώρα, παρακολουθείς την προπόνησή σου και κάποια στιγμή, ύστερα από μέρες συνειδητοποιείς ότι στο κουτί υπάρχει και φορτιστής, μόνο που μένει ακόμα 53% για να χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσεις. Και αυτό για ένα smartwatch, είναι μεγάλη υπόθεση.

To Huawei Watch GT 7, όπως και όλα τα Wearables της Huawei είναι πλήρως συμβατό με συσκευές iOS (iPhone με iOS 13.0 ή νεότερη έκδοση) και Android.

Στην περίπτωση του Huawei Watch GT 7 Pro, η Huawei προσφέρει έως και 21 ημέρες πιο χαλαρής χρήσης, έως 15 ημέρες σε τυπική χρήση και έως 7 ημέρες με Always-On Display. Στη δική μου περίπτωση, με καθημερινή άσκηση και GPS, η αυτονομία έφτασε περίπου τις 13-14 ημέρες. Το γράφω για να μην το ξεχάσω. Μέρες, όχι ώρες.

Το γεγονός ότι δεν το βγάζεις από τον καρπό το βράδυ για να το φορτίσεις, ούτε κοιτάς αγχωμένος το ποσοστό της μπαταρίας πριν φύγεις για long run, ή απλώς δεν χρειάζεται να βάλεις φορτιστή στη βαλίτσα επειδή θα λείψεις μία εβδομάδα (και το έχεις φορτίσει στο 100%) τότε δεν υπάρχει καλύτερο feeling.

Το ακόμη καλύτερο είναι ότι αυτό συμβαίνει χωρίς να χρειάζεται να κάνεις εκπτώσεις σε αυτά που περιμένεις από ένα σύγχρονο smartwatch. Δηλαδή δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσεις GPS, notifications, health tracking, προπονήσεις, AMOLED οθόνη, Always-On Display εφόσον δεν το θέλεις.

Αλλά υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο από το ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείς για την μπαταρία του.

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Ακρίβεια που δεν απογοητεύει

Η μπαταρία μπορεί να είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να κρατάει τρεις εβδομάδες αν σου λέει ότι έτρεξες 7 χιλιόμετρα ενώ στην πραγματικότητα έκανες 5, στη δική μου περίπτωση να κολύμπησες 1500 χιλιόμετρο πισίνα και το κοντέρ να γράφει 825 μέτρα (συμβαίνει).

Το Watch GT 7 Pro χρησιμοποιεί dual-band GNSS, το Sunflower Positioning System και AI-XDR για να βελτιώσει την ακρίβεια της καταγραφής, ειδικά όταν το σήμα δεν είναι ιδανικό, όπως ανάμεσα σε κτίρια ή κάτω από δέντρα. Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά το GPS έγινε μάγος.

Αν τρέχεις ανάμεσα σε πολυκατοικίες, κάτω από πυκνά δέντρα ή σε σημείο με προβλήματα σήματος, κάποια απόκλιση θα υπάρξει. Αλλά η συνολική εικόνα είναι αυτή που θέλεις από ένα wearable που προορίζεται να παρακολουθεί την άσκησή σου. Και τι είναι αυτό; Μα να είναι σταθερό και να πραγματοποιεί αξιόπιστη καταγραφή.

Το ίδιο ισχύει και για το sleep tracking, το οποίο ξεχωρίζει ιδιαίτερα στην καταγραφή των νυχτερινών αφυπνίσεων. Και κάπου εδώ θα πούμε και πάλι κάτι που έχουμε συνειδητοποιήσει μετά από τόσες χρήσεις των προϊόντων της Huawei. Το smartwatch πλέον δεν το φοράς τ απλώς για να σου λέει τι ώρα είναι ή για να μετράει τα βήματά σου, κυρίως όμως γιατί θέλεις να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου.

Το λουράκι που δεν σε κάνει να το βγάλεις από τον καρπό

Πέραν όμως των παραπάνω, υπάρχει μια λεπτομέρεια που συνήθως περνάει στα ψιλά αλλά δεν είναι καθόλου αμελητέα και αυτή είναι το λουράκι.

Το νέο EasyCross είναι από εκείνες τις αλλαγές που δεν θα σου πουλήσει κανείς ως το μεγάλο feature της συσκευής, αλλά μετά από μερικές ημέρες καταλαβαίνεις ότι έχει σημασία. Το ένα άκρο του λουριού περνάει κάτω από το άλλο τμήμα μετά το κλείσιμο, επομένως δεν θα δεις ποτέ κάτι να περισσεύει ή να κρέμεται από τον καρπό.

Είναι μαλακό, άνετο και αρκετά σταθερό ώστε το ρολόι να μένει στη θέση του κατά την άσκηση. Και αυτό έχει σημασία και για τις μετρήσεις καρδιακού ρυθμού.

Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, ένα κακό λουράκι μπορεί να σου χαλάσει όλη την εμπειρία ενός καλού smartwatch. Είναι αυτό που σε σφίγγει, ιδρώνει, μετακινείται όταν τρέχεις, περισσεύει και κάποια στιγμή σε κάνει να λες «άστο, θα το βγάλω». Το EasyCross κάνει ακριβώς το αντίθετο, μένει εκεί που πρέπει και σε αφήνει να ασχοληθείς με αυτό που πραγματικά κάνεις.

Από το running μέχρι το γραφείο

Το GT 7 Pro δεν είναι ένα gadget που το φοράς μόνο όταν πας γυμναστήριο, ενώ στο γραφείο το βάζεις στην τσέπη. Η συσκευή υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ διαθέτει 5 ATM και IP69 και υποστηρίζει ελεύθερη κατάδυση έως 40 μέτρα, ωστόσο, μετράει πολύ ότι παρά το sport DNA του, δεν δείχνει σαν gadget που πρέπει να βγάλεις μόλις φορέσεις πουκάμισο.

Φωτογραφία από το Μόναχο, λίγες ώρες πριν την επίσημη παρουσίαση του HUAWEI Watch GT 7 Pro

Και είναι μεγάλο πλεονέκτημα το ότι μπορεί να ακολουθήσει την ημέρα σου, από το πρωί στο γραφείο, το απόγευμα στο γυμναστήριο, το βράδυ στην έξοδο, το Σαββατοκύριακο στο τρέξιμο, στο ποδήλατο ή στο κολύμπι. Το titanium alloy case, η nano-ceramic στεφάνη και το sapphire glass του δίνουν αρκετά premium χαρακτήρα ώστε να μπορεί να σταθεί και εκτός προπόνησης.

Γιατί το ιδανικό smartwatch δεν είναι αυτό που είναι τέλειο για μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, αλλά εκείνο που δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πότε πρέπει να το φορέσεις.

Το πραγματικό upgrade είναι ότι δεν σε απασχολεί

Το Huawei Watch GT 7 Pro έχει πολλά πράγματα να καμαρώνει. Από την AMOLED οθόνη 1,47 ιντσών με φωτεινότητα έως 3.000 nits, GPS, sleep tracking, καρδιακούς παλμούς, SpO2, HRV, stress tracking, ECG, sports modes και Curve Pay για ανέπαφες πληρωμές, ωστόσο, την πραγματική του αξία την καταλαβαίνεις μετά από αρκετές ημέρες χρήσης.

Διότι τότε είναι που σου μένει η αίσθηση ότι το φοράς και κάνει τη δουλειά του.

Δεν χρειάζεται να το φορτίζεις κάθε βράδυ, ούτε να το διορθώνεις συνέχεια στον καρπό σου, ή να το βγάζεις όταν τελειώνει η προπόνηση. Είναι απλώς το ρολόι σου και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Huawei Watch GT 7 Pro.

Γιατί ένα καλό wearable δεν πρέπει να σου θυμίζει συνέχεια ότι διαθέτεις μια δεύτερη τεχνολογική πηγή μαζί με το κινητό σου τηλέφωνο, αλλά ότι είναι ένα φυσικό κομμάτι της ημέρας σου, ώστε κάποια στιγμή να ξεχνάς ότι υπάρχει. Στην περίπτωση βέβαια, του GT 7 Pro όταν τελικά θυμηθείς ότι υπάρχει, πιθανότατα θα έχει ακόμη μπαταρία.