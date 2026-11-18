Ο Άρης επιστρέφει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και ετοιμάζεται για μία ακόμη σημαντική αναμέτρηση στο EuroCup, καθώς υποδέχεται τη Λε Μαν στο Nick Galis Hall, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής και της πρεμιέρας του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, μετρώντας έξι νίκες σε επτά αναμετρήσεις στη διοργάνωση, επίδοση που τους φέρνει στη δεύτερη θέση του Α' ομίλου. Μάλιστα, προέρχονται από τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, αποτελέσματα που έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική τους.

Ωστόσο, το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη γαλλική ομάδα κρύβει τις δικές του δυσκολίες. Η Λε Μαν βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 4-3 και αποτελεί έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο αντίπαλο, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία. Οι Γάλλοι έχουν καταγράψει δέκα νίκες στις έντεκα τελευταίες αναμετρήσεις τους σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκονται σε εξαιρετικό μομέντουμ.

Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, στη Γαλλία, ο Άρης είχε φύγει με ένα σημαντικό διπλό, επικρατώντας με 87-74. Ο Ι Τζέι Λιντέλ είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 19 πόντους, αποτελώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Ο Αμερικανός φόργουορντ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας σταθερά σημαντική συνεισφορά στο παιχνίδι της ομάδας του.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.