Το φιλικό της Κολομβίας με τη Χιλή, ήταν ιδιαίτερα σκληρό παιχνίδι. Δυστυχώς λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, ήρθε μια στιγμή που έχει σημάνει συναγερμό στον Ολυμπιακό. Ο Γκουστάβο Πουέρτα τραυματίστηκε και οι αντιδράσεις του προκαλούν τεράστια ανησυχία για σοβαρό τραυματισμό.

Ο άσος των «ερυθρόλευκων» σε μια προσπάθεια να υποδεχτεί την μπάλα στο χώρο του κέντρου, δέχτηκε μαρκάρισμα και το αριστερό του πόδι «κόλλησε» στο χορτάρι. Αμέσως έπεσε στο έδαφος και άρχισε να σφαδάζει από τους πόνους.

Ο διαιτητής που έσπευσε δίπλα του, κάλεσε αμέσως το ιατρικό τιμ. Ο Πουέρτα πονούσε τόσο που έβαλε τα κλάματα. Χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο στο 43ο λεπτό.

Όπως είναι λογικό η ανησυχία είναι τεράστια στον Ολυμπιακό για τον άσο της ομάδας, ο οποίος από τις αντιδράσεις του έχει προκαλέσει φόβο σε όλους για σοβαρό τραυματισμό. Με την ευχή όλων να είναι να μην επιβεβαιωθεί αυτός ο φόβος.