Ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague
Δείτε τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR στην EuroLeague, μετά την ήττα του «τριφυλλιού» από τη Βίρτους στη Μπολόνια για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στη Μπολόνια και γνώρισε την δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στην EuroLeague, με τη Βίρτους να επικρατεί με 84-79 στην «Paladozza» για την 12η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Οι «πράσινοι» δεν ξεκίνησαν όπως θα ήθελαν τη «διαβολοβδομάδα» τους και «υποχώρησαν» στο 8-4, ενώ την Πέμπτη (19/11) το τριφύλλι θα τεθεί αντιμέτωπο με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, σε ακόμη ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι όπου θα επιδιώξει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Ο επόμενος αντίπαλος: Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR (19/11, 20:00)