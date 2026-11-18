Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στη Μπολόνια και γνώρισε την δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στην EuroLeague, με τη Βίρτους να επικρατεί με 84-79 στην «Paladozza» για την 12η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» δεν ξεκίνησαν όπως θα ήθελαν τη «διαβολοβδομάδα» τους και «υποχώρησαν» στο 8-4, ενώ την Πέμπτη (19/11) το τριφύλλι θα τεθεί αντιμέτωπο με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, σε ακόμη ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι όπου θα επιδιώξει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.