Σημαντική νίκη πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μαρσέιγ, επικρατώντας με 14-12 και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για την πρόκριση στην οκτάδα του LEN Champions League.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και πήραν γρήγορα προβάδισμα με 2-0, χάρη σε εύστοχο σουτ του Χαλυβόπουλου από την περιφέρεια. Ο Γουάινμπεργκ με σημαντικές αποκρούσεις κράτησε το μηδέν για την ομάδα του, δίνοντας την ευκαιρία στον Καλογερόπουλο να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Μαρσέιγ βρήκε το πρώτο της γκολ με τον Βερνού, ενώ ο Ντόλτσε απάντησε για το 4-1. Οι Γάλλοι, ωστόσο, με δύο διαδοχικές επιτυχημένες επιθέσεις μείωσαν σε 4-3, που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο οκτάλεπτο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει ξανά τη διαφορά στα τρία γκολ (6-3), με τον Χαλυβόπουλο. Η Μαρσέιγ αντέδρασε, μείωσε σε 6-5 και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (6-6). Το «τριφύλλι» ανέκτησε το προβάδισμα με τους Σκουμπάκη και Κοπελιάδη να βρίσκουν δίχτυα για το 9-7. Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο 9-8, όμως ο Παπανικολάου διαμόρφωσε το 10-8, με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στην τρίτη περίοδο η Μαρσέιγ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 10-10, με τον Βερνού να σκοράρει δύο διαδοχικές φορές. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς ο Γούντχεντ έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στον Παναθηναϊκό (12-10). Στη συνέχεια οι δύο ομάδες υπέπεσαν σε αρκετά λάθη, με τον Μπουέ να μειώνει σε 12-11, δύο λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του οκταλέπτου.

Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Κρουσιγια ισοφάρισε σε 12-12, αλλά ο Κοπελιάδης απάντησε στην αμέσως επόμενη επίθεση, κάνοντας το 13-12. Ο Γκιουβέτσης δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε πέναλτι, ωστόσο ο Παπασηφάκης με εντυπωσιακό σουτ έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στους «πράσινους» (14-12).

Στα λεπτά που απέμεναν, η ομάδα του Δημήτρη Μάζη έβγαλε σημαντικές άμυνες, με τον Γουάινμπεργκ να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις και το 14-12 παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 6-5, 2-3, 2-1.