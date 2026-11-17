Ο κόσμος της ΑΕΚ έδειξε για ακόμη μία φορά τη στήριξή του στην ομάδα, εξαφανίζοντας τα διαθέσιμα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Γαλατασαράι που θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 22:00, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Υπενθυμίζεται πως η Ένωση έχει πανηγυρίσει μέχρι στιγμής μία νίκη, απέναντι στη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα, ενώ έχει γνωρίσει τρεις ήττες από τη Σαχτάρ, τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά την επανέναρξη της διοργάνωσης, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κόμο, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθεί τη Γαλατασαράι. Το πρόγραμμά της στη League Phase θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμη αναμετρήσεις, απέναντι στη Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια και την Ντόρτμουντ στη Γερμανία.