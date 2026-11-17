Προβληματικό είναι το ξεκίνημα της φετινής σεζόν για τη Νάπολι, τόσο στη Serie A όσο και στο Champions League, με τα αρνητικά αποτελέσματα να έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο εσωτερικό του συλλόγου.

Την ίδια στιγμή, ερωτηματικά υπάρχουν και γύρω από το μέλλον του Μάσιμο Αλέγκρι, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η περίπτωση του Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος από την παρουσία του στην ομάδα του ιταλικού Νότου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ολλανδικής «Telegraaf», η Αϊντχόφεν θέλησε να εκμεταλλευτεί τις συγκεκριμένες συνθήκες, καταθέτοντας πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει τον έμπειρο άσο κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ωστόσο, η απάντηση της Νάπολι ήταν αρνητική, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούν τον Ντε Μπρόινε σημαντικό κομμάτι της ομάδας και ποντάρουν στην παρουσία του για την αγωνιστική ανάκαμψη στη συνέχεια της σεζόν.