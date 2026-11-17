Ο Ηρακλής βρήκε τις λύσεις απέναντι στο μαρκάρισμα του Κόλμπεργκ στα πρώτα λεπτά, με τους Χόρχλερ και Λεκιού να δίνουν σημαντικές επιθετικές βοήθειες. Έτσι, ο Γηραιός διατήρησε την επαφή του με το σκορ, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 23-23.

Στη δεύτερη περίοδο, η αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων βελτιώθηκε, ωστόσο οι Μέλβιν και Σίλας ανέλαβαν δράση για τους φιλοξενούμενους. Ο Ηρακλής έχασε σταδιακά τον έλεγχο και οι αντίπαλοί του πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα επτά πόντων (36-43).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Ο Χόρχλερ παρέμεινε αποτελεσματικός στο σκοράρισμα, ο Ντιαρά οργάνωνε το παιχνίδι, ενώ ο Φόρεστερ προσέφερε πολύτιμες λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Αποτέλεσμα ήταν η διαφορά να εκτοξευθεί στους 17 πόντους (53-70) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 36-43, 53-70, 73-83.