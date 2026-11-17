Αποστολή στην Μπολόνια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους (22:00) και θα έχει τη στήριξη περίπου 400 φιλάθλων του.

Ο κύριος όγκος βρέθηκε στη μία γωνία του γηπέδου, ενώ υπάρχουν και πολλοί διασκορπισπένοι στις υπόλοιπες εξέδρες.

Μάλιστα, περίπου 200 ακόμα έμειναν εν τέλει εκτός Paladozza, είτε επειδή τα εισιτήριά τους ακυρώθηκαν από τη Βίρτους, είτε επειδή ήρθαν με την ελπίδα να βρουν στην Μπολόνια πριν το ματς, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Νωρίτερα, κατά την άφιξη της αποστολής στο γήπεδο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι παίκτες του αποθεώθηκαν από Έλληνες οπαδούς.

Δείτε το βίντεο του Onsports: