Αποστολή στην Μπολόνια

Ο Παναθηναϊκός θα έχει τη στήριξη περίπου 400 φιλάθλων του στην Paladozza για την αποψινή αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο κύριος όγκος βρίσκεται στη μία γωνία του γηπέδου, ενώ υπάρχουν και πολλοί διασκορπισπένοι στις υπόλοιπες εξέδρες.

Μάλιστα, περίπου 200 ακόμα έμειναν εν τέλει εκτός Paladozza, είτε επειδή τα εισιτήριά τους ακυρώθηκαν, είτε επειδή ήρθαν με την ελπίδα να βρουν στην Μπολόνια πριν το ματς, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Ανάμεσα στους υποστηρικτές της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκε κι ένας Ιταλός με τον γιο του. Κατάγεται από τη Σικελία, αλλά μένει μόνιμα στην Μπολόνια και όπως μας είπε, έγινε Παναθηναϊκός επειδή λάτρεψε την ατομόσφαιρα και την ομάδα, όταν βρέθηκε πέρυσι σε έναν αγώνα στο Telekom Center Athens.