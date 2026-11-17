Η Μύκονος βρήκε λύσεις στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τους Φάντερμπερκ και Άπλμπι να δίνουν επιθετικές ανάσες και να κρατούν την ομάδα τους κοντά στο σκορ. Η Φριμπούρ, ωστόσο, είχε τις απαντήσεις και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες (23-23).

Στη δεύτερη περίοδο, οι Ελβετοί βρήκαν σημαντικές λύσεις πίσω από τα 6,75 μ., με τους Μπερνεγκέρ και Μαρτίνα να ευστοχούν από την περιφέρεια και να δίνουν το προβάδισμα στην ομάδα τους. Έτσι, η Φριμπούρ πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το πάνω χέρι με 45-38.

Με την επιστροφή στο παρκέ, η Μύκονος επιχείρησε να μειώσει τη διαφορά με πρωταγωνιστή τον Φάντερμπερκ, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο. Οι Μοερμάν και Εγιένγκα ανέλαβαν δράση, ενώ η αποτελεσματική αμυντική λειτουργία της Φριμπούρ της επέτρεψε να ξεφύγει στο +11 (57-46) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Λοβ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και έδωσε νέα πνοή στη Μύκονο, η οποία κατάφερε να πλησιάσει στους τρεις πόντους (58-61) στο 36ο λεπτό, βάζοντας ξανά πίεση στους Ελβετούς.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 38-45, 46-57, 66-71.