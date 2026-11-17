Αποθεώθηκε η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR κατά την άφιξή της στην «PalaDozza»
Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR γνώρισε θερμή υποδοχή και αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν στην Ιταλία για την αναμέτρηση απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.
Αποστολή στη Μπολόνια: Ηλίας Λαλιώτης
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «πράσινους» να αναζητούν τη νίκη, προκειμένου να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση.
Η αποστολή του «τριφυλλιού» κατέφθασε στην «PalaDozza» και γνώρισε την αποθέωση από φιλάθλους που περίμεναν έξω από το γήπεδο. Ξεχωριστή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος συγκέντρωσε πάνω του τα περισσότερα βλέμματα.