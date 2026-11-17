Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «πράσινους» να αναζητούν τη νίκη, προκειμένου να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» κατέφθασε στην «PalaDozza» και γνώρισε την αποθέωση από φιλάθλους που περίμεναν έξω από το γήπεδο. Ξεχωριστή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος συγκέντρωσε πάνω του τα περισσότερα βλέμματα.