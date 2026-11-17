Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια (17/11, 22:00), για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο T-Center, πριν από τέσσερις ημέρες.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε συμπεριλάβει 14 παίκτες στην αποστολή, καθώς ακολουθεί και η αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία, την Πέμπτη (19/11, 20:00).

Ωστόσο, πριν από το τζάμπολ με την ιταλική ομάδα, ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Μουσταφά Φαλ και Τζέριαν Γκραντ.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ίζακ Μπόνγκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Νίκος Ρογκαβόπουλος.