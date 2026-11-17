Ένα κακό δεύτερο ημίχρονο κόστισε ακριβά στην Εθνική Γυναικών, η οποία γνώρισε την ήττα με 68-58 από την Ολλανδία στην Καρδίτσα, για τη δεύτερη προκριματική φάση του EuroBasket 2027.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή της εμφάνιση απέναντι στη Σλοβακία και πλέον βρίσκεται σε δυσχερή θέση στη μάχη της πρόκρισης.

Οι γηπεδούχες πήγαν στα αποδυτήρια με μικρό προβάδισμα (37-36), η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Η «γαλανόλευκη», ωστόσο έχασε τον επιθετικό της ρυθμό μετά την ανάπαυλα, δυσκολεύτηκε να βρει λύσεις και πλήρωσε την αστοχία της. Σημείωσε μόλις εννέα πόντους στην τρίτη περίοδο και άλλους 12 στην τέταρτη, επιτρέποντας στις Ολλανδέζες να πάρουν τον έλεγχο και να φτάσουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο ροζ φύλλο αγώνα.

Από ελληνικής πλευράς, ξεχώρισαν η Σπανού με 22 πόντους και έξι ριμπάουντ, καθώς και η Φασούλα, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ. Για τις νικήτριες, η Τρέφερς είχε 14 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και δύο ασίστ, ενώ η Μπούνστρα πρόσθεσε 12 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ.

Πλέον, η Ολλανδία ανέβηκε στο 2-1 και προσπέρασε την Ελλάδα, η οποία υποχώρησε στο 1-2. Η Σερβία παραμένει στην κορυφή, με την Εθνική να καλείται πλέον να αντιδράσει στις επόμενες αγωνιστικές, ώστε να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση.

Τα δεκάλεπτα: 26-11, 37-26, 46-51, 58-68.