Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις γύρω από το NBA Europe φέρεται να είχε ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic», με τους Πειραιώτες και την Αρμάνι Μιλάνο να εμφανίζονται ως δύο από τις ομάδες που πρωτοστάτησαν στην απόρριψη της πρότασης του NBA.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Τζο Βάρντον, η πρόταση, η οποία κατατέθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, δεν έγινε αποδεκτή από την πλειονότητα των 12 ομάδων που διαθέτουν μόνιμη άδεια συμμετοχής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, οι αντιρρήσεις των συλλόγων δεν σχετίζονταν κυρίως με τα οικονομικά δεδομένα της πρότασης, αλλά και με άλλες παραμέτρους που αφορούσαν τη διαμόρφωση του νέου μπασκετικού τοπίου.

Ειδικότερα, ένας από τους προβληματισμούς που φέρεται να απασχόλησαν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ήταν η πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να εξασφαλίσει πρώτος μία από τις μόνιμες θέσεις στο NBA Europe. Το ενδεχόμενο να αποκτήσει ο «αιώνιος» αντίπαλος προβάδισμα στη νέα διοργάνωση φέρεται να έπαιξε τον δικό του ρόλο στη στάση των «ερυθρόλευκων».

Την ίδια στιγμή, η αβεβαιότητα για το μέλλον της EuroLeague δημιουργεί δυσκολίες και στις συζητήσεις του NBA με υποψήφιους επενδυτές. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, οι ενδιαφερόμενοι θέλουν να ξεκαθαρίσει εάν στην Ευρώπη θα λειτουργούν δύο παράλληλες διοργανώσεις ή εάν τελικά θα υπάρξει μία ενιαία λίγκα. Στην περίπτωση δύο ξεχωριστών πρωταθλημάτων, οι οικονομικές απαιτήσεις του NBA ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνιών.

Παράλληλα, το «Athletic» εκτιμά πως το αρχικό πλάνο για έναρξη του NBA Europe τον Οκτώβριο του 2027 δύσκολα θα υλοποιηθεί στην πλήρη μορφή του. Η πρώτη παρουσία της διοργάνωσης στην ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, να έχει περισσότερο χαρακτήρα περιορισμένης εκκίνησης, καθώς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι συμφωνίες με τις ομάδες και τους επενδυτές.