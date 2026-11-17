Η Εθνική Νέων έφτασε πολύ κοντά στην πρόκριση στην Elite Round των προκριματικών του EURO U19, όμως η εξέλιξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Νορβηγία και την Ιρλανδία αποδείχθηκε καθοριστική. Η Ελλάδα ηττήθηκε με 2-1 από τη Γαλλία, αλλά το γκολ των Νορβηγών στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, που διαμόρφωσε το τελικό 2-2, έβαλε τέλος στην προσπάθειά της.

Η «Γαλανόλευκη» χρειαζόταν απέναντι στους ήδη προκριμένους Γάλλους αποτέλεσμα ίδιο ή καλύτερο από εκείνο της Νορβηγίας, προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Μετά την ήττα με 2-0 από την Ιρλανδία και τη «λευκή» ισοπαλία με τη Νορβηγία, οι Έλληνες διεθνείς έδιναν ουσιαστικά έναν τελικό πρόκρισης.

Η αναμέτρηση, ωστόσο, ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την ελληνική ομάδα. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, ο Ασσάμπ επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Κριαρά για το 1-0. Στο ένατο λεπτό, η Γαλλία διπλασίασε τα τέρματά της, όταν ο Λεκές βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Βαλερό στην πλάτη της ελληνικής άμυνας και εκείνος διαμόρφωσε το 2-0.

Η Εθνική προσπάθησε να αντιδράσει και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να μειώσει το σκορ. Τα σουτ των Μπέρδου στο 13' και Κρομμύδα στο 16' δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς ο Ζουρντρέν ήταν σε ετοιμότητα. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, στο 45', ο Κυριαζίδης εξαπέλυσε δυνατό σουτ, όμως ο Γάλλος τερματοφύλακας πραγματοποίησε ακόμη μία σημαντική επέμβαση.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα πίσω στο σκορ με 2-0, αλλά με την εξέλιξη του άλλου αγώνα να της δίνει ελπίδες. Η Ιρλανδία προηγούνταν με 1-0 της Νορβηγίας, αποτέλεσμα που διατηρούσε τη «Γαλανόλευκη» σε τροχιά πρόκρισης.

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και χρειάστηκε μόλις 17 δευτερόλεπτα για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Κρομμύδας τροφοδότησε τον Αντώνη Αρετή και εκείνος με εξαιρετικό σουτ από το ύψος της περιοχής μείωσε σε 2-1, αναπτερώνοντας τις ελπίδες της Εθνικής.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε, με τη Γαλλία να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και την Ελλάδα να παρακολουθεί παράλληλα την εξέλιξη της αναμέτρησης στη Νορβηγία. Στο 55ο λεπτό, ο Αζρού επιχείρησε ένα πολύ δυνατό σουτ, όμως ο Κριαράς αντέδρασε εντυπωσιακά, αποτρέποντας το τρίτο γαλλικό γκολ.

Όλα έδειχναν πως η Ιρλανδία θα κρατούσε το προβάδισμά της, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες. Ωστόσο, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αντεμόλα ισοφάρισε σε 2-2 για τη Νορβηγία, αποτέλεσμα που άλλαξε τα δεδομένα και χάρισε στους Σκανδιναβούς την πρόκριση στην Elite Round.

Έτσι, παρά την προσπάθειά της και το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, η Εθνική Νέων αποχαιρέτησε τη διοργάνωση από την προκριματική φάση.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ελλάδα Κ19: Κριαράς, Αυγητίδης, Αβραμούλης, Βύντρα(36' Bενέτης), Κυριαζίδης(84' Τσιόκος), Κάπελλας(84' Θεοχάρης), Γκιόκα, Καινουργιάκης, Αρετής(84' Σιτμαλίδης), Κρομμύδας, Μπέρδος(56' Κάνιος)

Γαλλία Κ19: Ζουρντρέν, Ραϊανί, Λομέ, Γκοφί, Μπολί, Γκαντού(67' Αζιζί), Ασάμπ(60' Κουλιμπαλί), Λεκές, Αμπντερεμπί(60' Βοσά), Αζρού(67' Σεμπί), Βαλερό.