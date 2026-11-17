Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έχει πλέον διπλή ιδιότητα, καθώς εκτός από πρόεδρος της EuroLeague, ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα βουλευτή στο Κοινοβούλιο της Σερβίας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (17/11), ενώ παράλληλα με την ενασχόλησή του με την πολιτική, ο Μποντιρόγκα θα συνεχίσει κανονικά στον προεδρικό θώκο της EuroLeague, στον οποίο βρίσκεται από το 2022.

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο του 2026 είχε εκφράσει δημόσια και έμπρακτα τη στήριξή του στο κίνημα των φοιτητών, γνωστό ως «Φοιτητική Λίστα», το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία.