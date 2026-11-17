Η Εθνική Ελπίδων πέτυχε τον μεγάλο της στόχο, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην τελική φάση του EURO Κ21, μετά την επικράτησή της επί της Ισλανδίας στη δραματική διαδικασία των πέναλτι.

Ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη στα προκριματικά, ο Γιώργος Κάτρης, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη σπουδαία επιτυχία.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στάθηκε στην τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι ποδοσφαιριστές, υπογραμμίζοντας πως η κατάθεση ψυχής από τον ίδιο και τους συμπαίκτες του αποτέλεσε το «κλειδί» για την επίτευξη της πολυπόθητης πρόκρισης.

«Κατάθεση ψυχής για ακόμη μια φορά από αυτή την οικογένεια αυτό μας έφτασε ως εδώ κι αυτό θα μας πάει ακόμη παραπέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήταν δίπλα μας για ακόμη μια φορά! 🇬🇷 (Μεταξύ μας, δεν νικιέται η αλήθεια)», έγραψε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.